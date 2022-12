Cascallares y Fabiani entregaron 3900 tablets a adultos mayores y personas con discapacidad

Durante un emotivo acto realizado en el Polideportivo Municipal de Ministro Rivadavia, Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, concretaron la entrega de 3900 tablets del programa “Conectando con vos” del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) a adultos y adultas mayores y personas con discapacidad de nuestro distrito. La actividad se llevó adelante en el Microestadio Diego Armando Maradona, ubicado en la intersección de 25 de Mayo y Quiroga, donde las autoridades hicieron la entrega formal de los dispositivos en el marco de la iniciativa “Conectando con vos” del Programa Nacional de Acceso a Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”. De las 3900 tablets entregadas a vecinos y vecinas pertenecientes a centros de jubilados de todo Almirante Brown, 148 fueron destinadas también a personas con discapacidad. En este sentido, estos dispositivos permitirán una mejora sustancial en las posibilidades de acceso a las comunicaciones de los beneficiarios y beneficiarias, quienes además recibirán -en caso de que lo necesiten- una capacitación sobre el uso y las funcionalidades de la tablet. Durante la actividad, Mariano Cascallares sostuvo que “esta es una herramienta muy importante que les permitirá comunicarse con sus seres queridos e incorporar conocimientos vinculados a las nuevas tecnologías”. “Queremos agradecer enormemente al ENACOM por el gran trabajo articulado con el Municipio de Almirante Brown”, agregó. Juan Fabiani, en tanto, sostuvo que desde el Municipio “siempre es una prioridad avanzar con mejoras que puedan potenciar la calidad de vida de nuestros adultos y adultas mayores que son nuestro orgullo y a quienes le debemos tanto por su aporte a la sociedad”. Cabe recordar que en septiembre, el Municipio de Almirante Brown junto con el ENACOM entregaron más de 6.000 tablets en un acto similar realizado en el Polideportivo de Ministro Rivadavia en el marco del Día del Jubilado y la Jubilada. De la actividad participaron la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán; el presidente del Consejo de Adultos y Adultas Mayores, Carmelo Pernicone; el director de Deporte Adaptado, Gustavo Borro, y la coordinadora General de Adultos Mayores, Matilde Maciel, entre otras autoridades.

