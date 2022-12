Proyectaron en Brown un filme inedito de Jorge Luis Borges que rescataron luego de decadas

Se trata del documental “Borges, un destino sudamericano” que se proyectó por primera vez en la Casa Borges del Municipio de Almirante Brown en la localidad de Adrogué, en un evento que contó con la presencia de María Kodama y de Mariano Cascallares junto a parte del equipo del Municipio. Se trata de una pieza audiovisual única filmada en 1976 que cuenta con la única participación actoral del histórico escritor argentino, la cual estuvo guardada durante 30 años hasta el 9 de mayo de 2007, cuando fue proyectada en el Festival Registrando Olvidos de Madrid. El filme es una mezcla entre documental autobiográfico y ficción basado en su cuento “El Sur” y fue proyectado muy pocas veces en su historia. De hecho, la del sábado fue la primera vez que se presentó en la Provincia de Buenos Aires. Entre aplausos y un clima de total emoción, la proyección contó con la presencia de artistas y escritores; de autoridades locales como el presidente del Instituto de Estudios Históricos, Emilio Klubus, y la directora de Patrimonio Cultural, Sandra Agis, y también de Carlos Greco, uno de los titulares del documental. “Para nosotros es un verdadero orgullo proyectar este filme único protagonizado por el propio Borges que estuvo durante 30 años guardado y que ahora sale a la luz como un gran aporte a la cultura”, subrayó Mariano Cascallares, quien también agradeció la presencia de María Kodama en el evento. Anticipó, además, que “la idea es que este hallazgo único sea presentado en espacios más amplios de forma libre para que la comunidad pueda disfrutarlo, seguramente en agosto en vísperas de la fecha del natalicio de Borges”. Un hallazgo único Según narró el propio Carlos Greco, al enterarse sobre la existencia de este documental que tenía como actor protagonista a Borges decidió ir a la casa del realizador de la pieza audiovisual, Tadeo Bortnowski, quien le explicó que la cinta estuvo guardada 30 años en un armario. En primer lugar, el documental cuenta con reportajes a Bortnowski (director) y José Luis Di Zeo (productor) y luego continúa con Borges siendo protagonista de su cuento “El Sur”. “El filme concreto tiene rasgos autobiográficos muy importantes porque plantea una serie de cuestionamientos, ideas, preguntas y finalmente sale a pelear contra el destino”, subrayó Sandra Agis, directora de Patrimonio Cultural de Almirante Brown, quien remarcó su “inmensa alegría por haber recuperado esta pieza audiovisual tan importante”.

