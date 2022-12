Cascallares visitó un tradicional comercio que reabrió fortaleciendo el trabajo y la producción local

Uno de los comercios más tradicionales de Adrogué y de Almirante Brown, que posee tres décadas de vida, reabrió sus puertas renovado pero manteniendo la calidad de sus productos panificados, como también su enorme variedad en materia de pastelería y sandwichería. En ese marco, Mariano Cascallares visitó junto al secretario de Producción, Empleo y Formación Profesional, Federico Sassone, el local de la ex Sandwichería Espora, ahora rebautizada “Ruiloba” que se encuentra sobre la calle Esteban Adrogué frente al histórico Colegio Nacional. En el local comercial, Cascallares saludó a todo el equipo que tanto trabajó durante los últimos cinco meses hasta conseguir la reapertura del emblemático comercio browniano. “Nos llena de alegría que nuestro distrito tenga emprendedores que continúan dándole impulso a la producción local y al trabajo genuino como la sandwichería Ruiloba que volvió a ofrecerles sus tradicionales productos artesanales a los clientes de Almirante Brown y de toda nuestra región, agregó Mariano Cascallares. La ex sandwichería Espora había cerrado sorpresivamente sus puertas en julio pasado cuando los clientes se encontraron con un cartel que decía “agradecemos profundamente a todos los que nos acompañaron a lo largo de estos años y deseamos para todos lo mejor”. Ahora el tradicional comercio browniano reabrió al público y ya vive junto a sus clientes tanto las Fiestas Navideñas y de Fin de Año, como también toda la actividad que se viene para el año 2023. Sin lugar a dudas Ruiloba ya volvió a convertirse en uno de los tradicionales puntos gastronómicos de la región.

