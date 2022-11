Desarticularon una fiesta clandestina y advierten sobre estafas a grupos de estudiantes

El Municipio de Almirante Brown desarticuló una Fiesta Clandestina en la localidad de Glew (intersección de las arterias San Roque y Riglos) y lanzó una recomendación para que especialmente los grupos de jóvenes estudiantes de nuestra región extremen los cuidados a la hora de organizar eventos para evitar las estafas como se habría producido en esta oportunidad. Todo comenzó el pasado sábado 29 de octubre por la noche cuando personal de la Secretaría de Seguridad y de la Dirección General de Habilitaciones e Inspección Municipal realizó un operativo de prevención y control de la nocturnidad como cada jornada. En ese marco cerca de las 0,30 del domingo se detectó a través de cámaras del Centro de Operaciones Municipal (COM) la presencia de cuatro micros escolares frente al Boulevard Shopping. Tras la intervención de personal de Tránsito para controlar y efectuar exámenes de alcoholemia a los choferes, se verificó que los vehículos no tenían la documentación en regla para circular. Obtenida la información sobre la realización de un evento en Glew, personal municipal se trasladó hasta dicha localidad identificando a un grupo de diez jóvenes sin la presencia de un adulto mayor responsable dentro de un domicilio. En esa instancia se manifestaron indignados porque habrían sido estafados por una persona que les habría alquilado el inmueble por 300 mil pesos para realizar allí una fiesta. La vivienda contaba con escasa iluminación, un sólo baño, y paredes frágiles con peligro de derrumbe, entre otras irregularidades. Por ello se procedió a su clausura. Trascendió que las y los estudiantes que habían alquilado el lugar pertenecerían a colegios de Almirante Brown y Lomas de Zamora. En ese marco, la Comuna browniana a cargo de Juan Fabiani recomendó extremar los recaudos. “El Municipio continuará con las tareas preventivas, pero es importante estar atentos para evitar estas maniobras ilegales en el futuro”, expresó Mariano Cascallares.

Both comments and pings are currently closed.