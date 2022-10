Presentaron todas las obras del municipio en un espacio publico de Longchamps

Cientos de vecinos y vecinas participaron de la reinauguración de la plaza “Luis Escala” del barrio Amancay de Longchamps que, en el marco de obras de integración socio-urbanas llevadas adelante en la zona, fue puesta en valor por el Municipio de Almirante Brown. Estos trabajos incluyen además pavimentos para mejorar la accesibilidad, obras hidráulicas, veredas y colocación de luminarias con tecnología LED. Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, participaron de la jornada inaugural y compartieron junto a la comunidad del evento festivo que coincidió con la llegada de la primavera. Durante el diálogo en el renovado espacio público, las vecinas y los vecinos agradecieron cada una de las obras puestas en marcha para beneficio de toda la barriada. En la oportunidad, Cascallares subrayó: “En el marco de las obras que realizamos junto a secretaria de Integración Socio Urbana de la Nación hoy disfrutamos de espacios nuevos como este, la plaza Luis Escala, en la llegada de la primavera y con actividades culturales -shows en vivo- y además la participación de muchos jóvenes”. En la renovada plaza -ubicada en la intersección de las calles Entre Ríos, Presidente Mitre, Quintana y Santa Fe- se dispusieron lugares de esparcimiento y reposo, además de los sectores de juegos infantiles, y de deportes (playón). Se realizaron trabajos de forestación y parquización, se colocaron juegos nuevos (integradores), mobiliario urbano y luminarias LED. También se construyeron todas las veredas, y se delimitó un sector destinado a la socio-producción, a través de ferias. Y este espacio de Longchamps también cuenta con un hermoso polideportivo para la práctica de deportes al aire libre. Es para destacar que los trabajos en el espacio público fueron llevados adelante a través de cooperativas. Cabe señalar que la plaza lleva el nombre de un gran fomentista del barrio Don Luis Escala, quien junto a otros vecinos colaboró con acciones que trajeron progreso al lugar, entre ellas, contribuyó al emplazamiento de la primera escuela primaria del lugar, que dictó sus clases en un tranvía. Durante la jornada, la comunidad disfrutó de espectáculos artísticos para grandes y chicos, con música folklórica y payasos; además de la presentación de patinadoras del Club Inter de Longchamps. También los vecinos pudieron adquirir artículos en la feria de emprendedores locales. Participaron de la jornada, la subsecretaria de Infraestructura, Gabriela Fernández, el secretario de Gestión Descentralizada, Atilio Gari, y su par de Política Ambiental y Hábitat, Ignacio Villaronga, la concejal a cargo del Instituto Municipal de Economía Social, Ivanna Rezano, y el delegado municipal, José Vera, entre otros funcionarios del municipio, además del nieto de Luis Escala, Pablo, quien compartió con los vecinos y vecinas el homenaje a su abuelo.

