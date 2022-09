Sindicato de kiosqueros reclamó al Gobierno por la falta de figuritas del mundial

La Unión kiosqueros de la República Argentina logró reunirse con el Secretario de Comercio, Matías Tombolini en la CGE, para alertarlo sobre la discriminación que ejerce Panini con el abastecimiento de las famosas figuritas del Mundial Qatar 2022. Los damnificados se quejan de que la empresa no entrega el material en los kioskos, pero si lo hace sin dificultades en las grandes cadenas de supermercados, estaciones de servicio y aplicaciones de delivery. A comienzo del mes los kiosqueros realizaron una movilización a la sede de la empresa Panini, en Martínez, reclamaron ser canal exclusivo de venta y amenazaron con bloquear el ingreso a la planta para que “no salga ningún camión”. Las cadenas están vendiendo 4 paquetes por el valor de 3 y además entregan albunes de regalo, con el perjuicio que esto genera en la economía de los comerciantes. Con la escasez los precios volaron, hasta llegar a $700 el paquete en Mercado Libre, cuando el valor original era $150. Según fuentes cercanas a los kioskeros, en la reunión se logró que el Secretario de Comercio asuma el compromiso de convocar al dialogo en una misma mesa a distribuidores, empresa y los dueños de los kioskos. “Le pedimos a Tombolini un acuerdo por el desabastecimiento y terminar con el monopolio. Hasta el viernes vamos a esperar antes de hacer una movilización en la planta de Panini. Las figuritas no están llegando a los kioscos y queremos saber porqué”, dijo Néstor Adrián Palacios, vicepresidente primero de la UKRA. La empresa decidió no hacer comentarios, pero kiosqueros y vendedores de figuritas culpan a los distribuidores que venden a minoristas o por internet por pura especulación financiera.

