16 de cada 100 hogares sufrieron robos violentos

El dato surge del Laboratorio de Investigaciones sobre Crimen, Instituciones y Políticas (LICIP) de la Universidad Torcuato Di Tella. El 28,8% de los hogares fue víctima de al menos un delito en el último año. Los robos con situaciones de violencia aparecen como el delito que se repite mayoritariamente en la situación de inseguridad que se registra en las principales ciudades de todo el país. De acuerdo con un reciente relevamiento, 16 de cada 100 hogares de los consultados sufrieron este tipo de hechos, en los que resultaron víctimas de asaltos o arrebatos, en los que además padecieron agresiones, intimidaciones con armas de fuego y amenazas de muerte.

