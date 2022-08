Por el lockout patronal, impusieron multas millonarias a las empresas de colectivos

A causa del conflicto, que lleva más de dos semanas sin resolución, los colectivos de las líneas afectadas no circulan entre las 22 y las 5, mientras que en el resto de los días operan con frecuencias reducidas, similares a las de los días sábados, aproximadamente un 30% menos que en un día normal. La medida de fuerza es encabezada por la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (Cetuba) y la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (Ctpba), que argumentan demoras en el pago de subsidios a pesar de las transferencias realizadas desde Nación para subsanar esas situaciones. “La CNRT ya notificó e intimó a la totalidad de las empresas y cámaras empresarias para que restablezcan la totalidad de los servicios y frecuencias”, detalló Arteaga. “La CNRT ya notificó e intimó a la totalidad de las empresas y cámaras empresarias para que restablezcan la totalidad de los servicios y frecuencias” En el marco de dichas medidas, la CNRT “labró más de 106 actas de infracción por $ 18 millones, por incumplimiento en la falta de servicio, sobre todo entre las 22 y las 5 de la mañana y también por la falta de frecuencia diaria entre las 6 y las 20”, precisó. Asimismo, indicó que también fue notificado el Gobierno porteño “para que restablezcan la deuda de aproximadamente $ 1.300 millones con el sistema urbano de transporte como lo viene haciendo la provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Transporte de la Nación”. En ese marco, el funcionario recalcó que se trata de “un conflicto patronal” y no de uno “laboral”, debido a “una deuda que subsiste a partir de la salida del ministro (de Economía), Martín Guzmán”. La misma, que totaliza $ 11.000 millones, está siendo “ordenada y cancelada paulatinamente” por el gobierno nacional, aseguró Arteaga e indicó que durante la semana pasada ya se efectuó un pago por “$ 3.900 millones”. Por último, reiteró que el sistema de colectivos en el AMBA se encuentra “sobredimensionado” ya que los datos del sistema SUBE indican que aún hay 800.000 pasajeros menos que en 2019 mientras se mantiene la misma cantidad de flota que en dicho año. El “lock-out” afecta los servicios de las líneas 2, 4, 15, 29, 33, 37, 39, 45, 46, 47, 49, 53, 59, 61, 62, 64, 70, 80, 86. 88, 93, 95, 96, 97, 102, 105, 114, 118, 123, 124, 126, 129, 154, 160, 166. 179, 180, 181. 185 y 193. También comprende a las líneas 203, 205, 218, 228 F, 236, 244, 248 C, 269, 284, 288, 291, 295, 302, 303, 306, 311, 312, 313, 315, 318, 320, 325, 328, 329, 333, 338, 350, 351, 355, 378, 382, 390, 395, 406, 407, 422, 437, 440, 441, 443, 461, 462, 463, 464, 500, 501, 502, 503, 504, 506 A, 509, 511, 518, 520, 522, 524, 527, 541, 543, 544, y 549.

Both comments and pings are currently closed.