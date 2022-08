Mas de 500 futuros docentes participaron de un cabildo abierto de la educación realizado en Almirante Brown

El Municipio de Almirante Brown fue sede del Cabildo Abierto de la Educación Superior, una jornada integral que incluyó la participación de más de 500 estudiantes de carreras vinculadas a la docencia de nuestro distrito y de la región. El acto inaugural, realizado en la Casa de la Cultura, fue encabezado por el director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, por Mariano Cascallares y por el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani. Esta importante jornada educativa contó con la participación de más de 500 estudiantes de cuarto año de carreras vinculadas a la docencia del Instituto de Formación Docente (ISFD) Nº 41 de Adrogué; el ISFDyT Nº 53 de Glew, el ISFDyT Nº 35 de Esteban Echeverría y el ISFD Nº 99 de San Vicente. De esta manera, Almirante Brown se transformó en el primer distrito del Conurbano en realizar esta actividad y el segundo en toda la Provincia de Buenos Aires, en el marco de una propuesta que incluyó 14 talleres de aprendizaje y debate. Durante el acto inicial estuvo también la directora provincial de Educación Superior, Marisa Gori, y el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología de Almirante Brown, Sergio Pianciola. “Para nosotros es todo un orgullo ser anfitriones de este encuentro tan importante. Ojalá que este Cabildo Abierto educativo genere un gran enriquecimiento en la calidad de formación profesional de los más de 500 estudiantes que recibimos en Almirante Brown”, sostuvo Juan Fabiani durante su alocución. Mariano Cascallares, en tanto, remarcó el “gran trabajo articulado con Provincia y Nación en materia educativa”, al tiempo que destacó la importancia de seguir “generando obras y actividades para potenciar la educación pública del distrito”. Y añadió: “Gracias a todos los presentes por la vocación de querer seguir creciendo y mejorando como educadores”. Finalmente, Sileoni, subrayó que “el sistema educativo de Almirante Brown se destaca por ser el más desarrollado de la provincia de Buenos Aires”. De la actividad participaron funcionarios del Ministerio de Educación de la Nación, de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, del Municipio de Almirante Brown, y también inspectores e inspectoras distritales y regionales, autoridades del Consejo Escolar local, directivos, docentes y estudiantes de Almirante Brown, Esteban Echeverría y San Vicente.

