Lomas: comienza la colecta de la Cruz Roja

La primera colecta nacional que encara la Cruz Roja Argentina tendrá la participación local a través de la filial ubicada en Sáenz 749, Lomas, donde este sábado se realizarán test gratuitos de VIH y luego habrá actividades en la Plaza Grigera. En todo el país y hasta el 23 de agosto, las personas con ganas de ayudar podrán hacer su aporte para fortalecer las acciones humanitarias de la Cruz Roja. Desde Lomas iniciaron una campaña de difusión para dar la oportunidad a los vecinos que quieran aportar un monto de dinero mínimo a través de la página web www.cruzroja.org.ar/colecta o llamando al 0810-999-2222.

