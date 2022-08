El municipio profundiza la campaña de educacion ambiental en las escuelas

El Municipio de Almirante Brown, a través de los programas “Brown Verde” y “Causa Común”, continúa profundizando la campaña integral de recolección de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs) en comunidades educativas con el objetivo de hacer partícipes a las y los estudiantes y potenciar el compromiso con el cuidado del ambiente. La iniciativa se lleva adelante en varias instituciones educativas de diferentes localidades en coordinación con el área Ambiental del Municipio y el programa “Brown Verde”. Comenzó del 2 al 16 de agosto en el Colegio Irlandés, continúa en este momento y hasta el 1° de septiembre en el Colegio San Miguel de Adrogué, y ya está previsto que entre el 1° y el 16 de septiembre se instale en el Nuevo Colegio Glew. Mariano Cascallares destacó la importancia de esta iniciativa “que ratifica nuestro compromiso de potenciar a Almirante Brown como el pulmón verde de la región”, al tiempo que el intendente interino Juan Fabiani consideró “muy importante el complemento entre el programa solidario “Casa Común” y el ambiental “Brown Verde” para concientizar a las y los estudiantes brownian@s”. Cabe destacar que los residuos constituidos por aparatos eléctricos y electrónicos en desuso son una de las corrientes de generación de mayor incremento en los últimos tiempos ya sea por su desactualización o por la imposibilidad de reparación y prolongación de su vida útil. En este sentido, el Municipio lleva adelante desde hace más de diez años el programa de “Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos” con trece puntos fijos para la recepción de los mismos. En simultáneo, se viene implementando de forma exitosa la incorporación de escuelas como puntos itinerantes de recolección, mediante la propuesta “Una sola tierra”, destacando la necesidad de vivir de forma sostenible y en armonía con la naturaleza. Mientras tanto desde Causa Común invitaron a que los establecimientos educativos que tengan intenciones de sumarse a esta iniciativa en las próximas semanas o quieran mayor información se comuniquen a través del Whatsapp 11-6960 2774, al mail causacomun@brown.gob.ar o bien a través de las redes sociales, como @causacomunbrown en Instagram. Entre los objetos que se reciben para su deposición se encuentran celulares, computadoras, impresoras, teléfonos, aspiradoras, microondas, ventiladores, afeitadoras, juguetes electrónicos y eléctricos, televisores, monitores, secarropas, lavaplatos, estufas eléctricas, fotocopiadoras, heladeras, congeladores y aires acondicionados, entre muchos más. Finalmente, el Municipio recordó dónde están ubicados los puntos fijos de recepción de RAEEs: Burzaco -Changomas (Av. Espora 2074), lunes a domingo de 8 a 17 horas. -Comisión Mixta (L. M. Drago 2001), de lunes a viernes de 8 a 17 horas. -Fueguitos Brown (Quintana Nº639), lunes a viernes de 8 a 14 horas. Claypole Delegación Municipal (Av. Lacaze Nº3899), de lunes a domingo de 8 a 21.30 horas. Glew -Supermercado Hipercarrefour (H. Yrigoyen 20260), de lunes a domingo de 8 a 21 horas. Adrogué -Supermercado Disco (Amenedo 302), de lunes a domingo de 8 a 21 horas. -Carrefour Market (Seguí 649), de lunes a domingo de 8 a 21.30 horas. -Hipermercado Carrefour (H. Yrigoyen 13.500) – lunes a domingo de 8 a 21 horas. -Supermercado Día (Av. Espora 1462), de lunes a domingo de 8 a 20 horas. -Secretaría de Política Ambiental y Hábitat (Cerretti Nº912), de lunes a viernes de 8 a 14 horas. José Mármol -Delegación Municipal (Bynnon y 20 de septiembre), de lunes a viernes de 8 a 14 horas. Longchamps Delegación Municipal (Dr. L. Chiesa, esquina Burgwardt), de lunes a viernes de 8 a 14 horas. Rafael Calzada -Delegación Municipal (Gral. Güemes, esquina Pte. Perón), de lunes a viernes de 8 a 14 horas.

