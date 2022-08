Miles de chicos participan de la caravana de la niñez que desembarca en Ministro Rivadavia y Adrogue

El Municipio de Almirante Brown llevará adelante este domingo 21 de agosto la “Caravana de la Niñez” en Ministro Rivadavia y Adrogué, una actividad repleta de juegos, entretenimientos, shows y sorpresas que ya fue disfrutada por miles de niños y niñas desde los primeros días del mes. En esta oportunidad, la propuesta se realizará este domingo desde las 14.30 en la Plaza Eva Perón de Ministro Rivadavia, situada en el cruce de Lahille y Sandoval, y luego a las 16.30 en la Plaza El Ombú del barrio Vattuone de Adrogué, ubicada en Colombres y Cervantes. “Estamos muy contentos sumando diversas actividades para los más chicos, en el marco del Mes de las Infancias. En este caso recorriendo distintos clubes y asociaciones intermedias llevando una gran cantidad de propuestas lúdicas”, sostuvo Mariano Cascallares, quien remarcó “la importancia de una niñez feliz y plena”. Además, la Caravana volverá también el próximo fin de semana pero en las localidades de Claypole, Don Orione, Burzaco y Rafael Calzada. El intendente interino Juan Fabiani invitó a las familias a participar de estas actividades enmarcadas en el Mes de la Niñez en nuestro distrito. En este sentido, el sábado 27 de agosto se realizará desde las 14.30 en el Club Claypole, situado en Félix Lora Nº145 y a las 15 horas en Mundo Feliz de Don Orione, ubicado en Chiappe y Blas Parera. El domingo 28 de agosto, en tanto, se hará lo propio a partir de las 14.30 en el Club Arzeno de Burzaco, en Juan Manuel Prieto Nº1371, y en el Club Rafael Calzada, ubicado en la avenida San Martín Nº3169, desde las 16.30 horas. Cabe destacar que esta iniciativa ya se realizó el 6 de agosto en la Unión Vecinal 8 de Diciembre de San José y en el Centro de Comerciantes de Solano; el 7 de agosto en el CIC Malvinas Argentinas y en el club El Fogón de José Mármol; y también el 14 de agosto en los clubes Defensores de Glew y El Triángulo de Longchamps.

