Cascallares recorrió la obra de la nueva delegación y pavimentaciones en Mármol

En el marco de las recorridas que realiza supervisando las obras en marcha en Almirante Brown, Mariano Cascallares verificó los avances de la nueva delegación de José Mármol y también la pavimentación de calles aledañas al nuevo edificio para potenciar la conectividad y transitabilidad en toda esa zona. El nuevo edificio municipal se levanta en la intersección de las calles Molina Oeste y Molina Este, esquina Bynnon, en una superficie total de 240 metros cuadrados y con una estructura de hormigón armado. El inmueble contará con salón de usos múltiples, recepción, sector de cajas, áreas de espera y atención al público, sala de reunión, tres oficinas, pañol, cocina y módulos sanitarios. En el exterior, en tanto, se realizan nuevas veredas, rampas de acceso, trabajos de parquizado, dársenas de estacionamiento, iluminación LED y mobiliario urbano. “Con Juan (Fabiani) y todo el equipo estamos construyendo la nueva delegación en José Mármol y también en las localidades de Glew, Rafael Calzada y Ministro Rivadavia para potenciar y mejorar la atención y los servicios a la comunidad”, sostuvo Mariano Cascallares durante la recorrida, en la que también dialogó con vecinos y vecinas. En simultáneo, Cascallares recorrió también las obras de pavimentación que el Municipio de Almirante Brown lleva adelante en calles aledañas a la nueva delegación, entre ellas la arteria Molina Este, entre Bynnon y Mitre, todo con el objetivo de potenciar la vinculación y conectividad en la zona. Además, próximamente se pavimentarán el tramo de la calle Molina entre Mitre y Canale; Canale entre Pi y Margall y Martín Arín, y también se concretará la repavimentación de Mitre entre Congreso y República Argentina, además de la construcción de sumideros en toda esa zona de José Mármol.

