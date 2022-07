Alberto Fernández inaugura hoy un espacio de primera infancia en el conurbano

El presidente Alberto Fernández visitará el partido bonaerense de General Rodríguez para encabezar la inauguración de un Espacio de Primera Infancia. El acto se llevará a cabo a partir de las 11 y la obra a inaugurar será la construida en el barrio San Enrique. Juan Zabaleta. El mandatario estará acompañado por el ministro de Desarrollo Social, El martes el Jefe de Estado compartió un almuerzo en la Casa Rosada con el exmandatario de Bolivia Evo Morales, durante el cual intercambiaron opiniones sobre la actualidad en la región, en el marco del Día de la Confraternidad Argentino Boliviana, fecha en la que ambas naciones conmemoran el natalicio de la generala Juana Azurduy, heroína de la independencia latinoamericana. Fernández y Morales dialogaron en el despacho presidencial de Casa de Gobierno, informaron fuentes oficiales. Tras el almuerzo, el jefe de Estado escribió en su cuenta de Twitter: “A 242 años del nacimiento de Juana Azurduy, recordamos su valiente lucha por la independencia y la inquebrantable hermandad que desde entonces une a nuestros pueblos”. Y expresó: “Con mucha alegría y un fraternal abrazo, me reencontré con mi hermano @evoespueblo. En el Día de la Confraternidad Argentino-Boliviana, seguimos profundizando los lazos entre nuestros pueblos y fortaleciendo la democracia en Latinoamérica”. Además de Fernández y el líder boliviano, participaron del encuentro la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti; el interventor de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi; el embajador designado en Venezuela, Oscar Laborde, y los diputados nacionales oficialistas Carlos Heller y Eduardo Valdés. Heller, uno de los presentes en el almuerzo, calificó de “muy lindo” y “muy bueno” el almuerzo, donde no se habló de algo “en especial”, sino que “fue una reunión social”. “Yo más bien escuché”, dijo Heller a los periodistas acreditados en Casa de Gobierno, y contó que “hubo mucha conversación y anécdotas que tuvieron que ver con el golpe de Bolivia, lo que le pasó a Evo”, y de “Alberto y su participación en la salida” del por entonces Presidente boliviano en momentos en que peligraba su vida. Por su parte, Valdés manifestó que hay una “muy cálida relación humana, desde aquel momento difícil que tuvo que vivir Evo Morales”, en el que Fernández “era en ese momento presidente electo y logró, junto con Andrés Manuel López Obrador, poder traerlo en avión”.

