Lomas de Zamora: Condenaron por asesinato a los hijos de “El Patón” Basile

El caso tuvo impacto en su momento, en especial por el personaje que, aunque no estuviese involucrado directamente, repercutía mediáticamente. De fondo, un hecho de sangre con una víctima fatal, un hombre de 32 años. El punto es que este martes fueron condenados a 18 años de prisión los dos hijos mellizos de Gonzalo “El Patón” Basile (48), boxeador e histórico custodio de los Moyano en el gremio de los Camioneros. El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 6 de Lomas de Zamora, presidido por los jueces Gabriel Emilio Vandemberg, María Laura Altamiranda y Marianela Mazzola, condenó a Emiliano Ariel y Nahuel Alejandro Basile a 18 años de prisión por el delito de “homicidio agravado por ser cometido con violencia contra las personas mediante el empleo de arma de fuego”, en perjuicio de José Luis Furh, tras una discusión de tránsito ocurrida en 2019 en Monte Grande. En consecuencia, el tribunal hizo lugar al pedido de la fiscal Marina Rocovich quien en su alegato acusó a Nahuel como autor material de los disparos que causaron la muerte de Furh. En tanto, Emiliano fue acusado como partícipe necesario. El hecho ocurrió el 24 de mayo de ese año en Garay y Azcuénaga. Cuando “El Patón” se enteró de que sus mellizos estaban en la mira de la Policía supo que éste no sería uno más de los “dolores de cabeza” que acostumbraban provocarle. Siempre los reconoció “peleadores” pero no esperó que terminaran acusados de homicidio. Primero cayó Emiliano, en junio, en su casa de Quilmes, cuando la foto de su hermano ya estaba en todas las comisarías de la Provincia de Buenos Aires y era buscado intensamente. En noviembre de ese año, Nahuel fue detenido cuando fue a visitar a su madre en Luis Guillón. “El Patón” es un reconocido boxeador, campeón de peso pesado latino del CMB en 2013. Participó de la tira “El Marginal” y en sus redes sociales se muestra siempre entrenando, o con alguno de sus cinco hijos y con su nieto o con famosos de todo tipo. Cercano al Sindicato de Camioneros, tampoco faltan registros junto a Hugo y Pablo Moyano o en marchas del gremio. “Mi sangre” describe en más de una de las fotos cuando se refiere a sus hijos. En Luis Guillón “Los Melli” eran conocidos por su fama de “barderos”, no los señalaban como delincuentes, mucho menos asesinos.

