El Polo Productivo de Almirante Brown avanza con la construcción de cunas y mobiliarios para escuelas

El Municipio de Almirante Brown, a través de la carpintería del Polo Productivo de Don Orione, lleva adelante la construcción de cientos de cunitas en el marco del programa local “Al bebé su Cuna” destinado a madres de recién nacidos y embarazadas del distrito, además de la fabricación de sillas, mesas y mobiliario en general para establecimientos educativos locales. La producción se realiza íntegramente en el edificio ubicado en el cruce de Dufau y L. López, dependiente de la Secretaría de Gestión Descentralizada Municipal, donde trabajan diariamente hombres y mujeres (titulares del programa “Potenciar Trabajo”) pertenecientes a distintas cooperativas del distrito en coordinación con el Gobierno Nacional. En efecto, en el marco del programa nacional de inclusión socio productiva “Potenciar Trabajo” que se desarrolla con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Social, el Polo Productivo avanza con la fabricación de cada vez más productos siempre con un perfil social y educativo. En los últimos días, de hecho, Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, encabezaron la entrega de 28 cunas y ajuares, de un total de 300 que se elaboran en el Polo Productivo de Don Orione, siguiendo criterios del Consenso sobre Mobiliario Infantil Seguro de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP). En este importante espacio browniano se construyen también diversos elementos en madera, entre los que se encuentran sillas y mesas pequeñas para los jardines de infantes y también de mayores dimensiones para escuelas primarias y secundarias de nuestro distrito. También escritorios y mobiliarios de oficina para las distintas áreas municipales, los tutores guías utilizados para la reforestación de árboles en todo Almirante Brown durante los trabajos de parquización y baúles de obra, utilizados regularmente en obradores. Todos estos productos son fabricados en el Polo Productivo del Municipio de Almirante Brown. No obstante, también se construyen distintos elementos a pedido por parte de las áreas municipales como así también reparaciones en general. En cuanto a hierro, otro equipo es el encargado de llevar adelante las paradas de colectivo, entre muchas otras herramientas. Mariano Cascallares subrayó el trabajo articulado con el Gobierno Nacional y con el ministro Juan Zabaleta, al tiempo que enfatizó la “enorme importancia de generar mayores oportunidades de trabajo en nuestra comunidad y también el aprendizaje de un oficio”. “Para nosotros es muy importante el trabajo que se realiza en el Polo Productivo porque además de generar laburo para nuestros vecinos y vecinas se avanza en la construcción de hermosas cunas y también de materiales y herramientas que se usan para las distintas áreas municipales”, sostuvo finalmente el intendente interino Juan Fabiani.

