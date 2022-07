Con carteles diputados oficialistas pidieron el salario universal que pide Grabois

Un grupo de diputados del Frente de Todos colocó en sus bancas pancartas que piden un salario básico universal, un proyecto presentado por el diputado Ithaí Hagman, cercano a Juan Grabois, y respaldado por Cristina Kirchner en su acto del sábado. Las papeletas fueron distribuidas por Hagman y otros diputados cercanos a movimientos sociales o sindicatos (como Hugo Yasky y José Palazzo), quienes la mantuvieron firmes en sus bancas en toda la sesión. Al jefe Germán Martínez le llegó alguna, la tuvo un rato en su banca, sin pegarla en el frente. Suficiente para indignar a la oposición, que luego dedicó una hora y media a despotricar al Gobierno por la renuncia intempestiva del ministro de Hacienda Martín Guzmán. “Hacen circo con cartelitos pidiendo el salario básico universal. ¿Por qué no se lo llevan a Cristina y a Alberto? ¡Ustedes gobiernan! Háganse cargo!”, tuiteó Fernando Carbajal, diputado de la UCR. Como explicó LPO, Grabois aprovechó el respaldo de Cristina para presionar a la flamante ministra de Hacienda Silvina Batakis a que respalde el salario básico universal. Está claro que su único obstáculo a la vista es el de Alberto Fernández, presionado por el fiscalismo de Guzmán. Cuando las crisis emprenden profundidad y cobran autonomía, nadie sabe cómo terminan. Pero nunca terminan bien. Se llevan puesto aun lo impensado. Y después vienen los arrepentimientos. El ex ministro fue blanco de ataques al inicio de la sesión, reservado para su figura. “Devaluación, inflación y mayor ajuste. Paso lo que dijimos que iba a pasar con el acuerdo con el FMI”, inició la ronda Romina del Plá, del Partido Obrero. “Ya sufrimos a Batakis en la provincia: es la que pagó el aguinaldo en 4 cuotas”. Miriam Bregman, también de la izquierda, le reprochó a Guzmán haber dejado caer el salario real durante la pandemia y no recuperarlo más. “Esto es el acuerdo con el FMI”, reiteró. A su lado la escuchaba Javier Milei, pero no habló y le cedió la palabra a su compañera Victoria Villarruel. “Estamos en un momento de los más graves de los últimos 20 años, con un Gobierno y una oposición que van a contramano de lo que está sufriendo el pueblo argentino. No nos pueden citar a tratar proyectos de ley que le interesan solo a pequeños sectores de la sociedad”, se molestó. Alejandro “Topo” Rodríguez, jefe de los federales, pidió “equilibrio”, pero en Juntos todo fue del todo conciliador: “Si tenemos suerte va ser una almacenera, si tenemos mucha suerte va a ser una buena almacenera”, sostuvo Juan López, de la Coalición Cívica. Mario Negri, de la UCR, le garantizó al Gobierno “la tranquilidad que nosotros no empujamos a nadie. En otros tiempos nos empujaron a nosotros. Pero podemos decirles fraternalmente: no se empujen entre ustedes, porque la sociedad argentina va a terminar en un abismo”. “Las crisis no las controlan los dirigentes. Cuando las crisis emprenden profundidad y cobran autonomía, nadie sabe cómo terminan. Pero nunca terminan bien. Se llevan puesto aun lo impensado. Y después vienen los arrepentimientos”. Luciano Laspina, del PRO negó que la crisis sea política. “Estamos ante el final de 20 años de populismo. Si el problema fuera del binomio presidencial, la economía se hubiera recuperado cuando cenaron anoche. Y no fue así”. Silvia Lospennato y Mario Negri. Cristina Ritondo, jefe de su bloque, contó la resistencia que tenía Guzmán a modificar el presupuesto. “Lo hizo fracasar él, no la oposición. Yo presencié de parte del presidente del bloque anterior a su bloque como de otros bloques sus conversaciones en donde se negaba a modificar ese presupuesto que visto a la luz no tiene nada que ver con lo que pasa en la realidad”. Su confesión molestó a Germán Martínez, jefe del oficialismo y encargado final de defender al Gobierno. Le reprochó a Massa haber permitido a Ritondo acceder a la intimidad del oficialismo. “Hay un plan para que los argentinos bajen los brazos. Nuestra tarea era ser constructores de esperanzas en el seno de la sociedad argentina. Cuando los pueblos tienen autoestima por el piso, es el momento que elijen las corporaciones para ponerle reglas de juego”.

