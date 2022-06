Cuándo cobro ANSES: jubilaciones, pensiones, programas y otras prestaciones, para el jueves 30 de junio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) sigue adelante el calendario de pago de haberes de junio 2022 para jubilados, pensionados, Pensiones No Contributivas, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, Asignaciones Familiares y de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción), Prestación por Desempleo y Progresar. Con la suba del Salario Mínimo, varias prestaciones del organismo previsional tendrán aumentos y actualizaciones en sus montos, como Tarjeta Alimentar, Programa Hogar, entre otras. Quiénes cobran este jueves 30 de junio de 2022 prestaciones y asignaciones de ANSES Asignaciones de pago único: matrimonio, adopción y nacimiento Mientras tanto, las Asignaciones de Pago Único estarán disponibles para todas terminaciones de DNI desde el 7 de junio al 12 de julio para la primera quincena, y desde el 22 de junio al 12 de julio para la segunda quincena. Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas Las Asignaciones Familiares de PNC se abonarán se abonarán desde el 8 de junio al 12 de junio, para todas las terminaciones de documento.

Both comments and pings are currently closed.