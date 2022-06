Scioli asumió como nuevo ministro de Desarrollo Productivo

El presidente Alberto Fernández le tomó, este miércoles, juramento a Daniel Scioli como ministro de Desarrollo Productivo y pidió la “máxima unidad” y el “máximo esfuerzo de cada argentino” ante un escenario que estará condicionado por la “coyuntura internacional”, en referencia a la guerra en Ucrania. Al encabezar la ceremonia de asunción en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, el mandatario planteó que “el mundo está viviendo un momento singular en su historia, en un tiempo signado por una enorme desgracia como fue la pandemia y por una gestión que nos precedió y nos dejó problemas muy serios”, dijo, en referencia a la administración del expresidente Mauricio Macri. A esos factores, el Presidente sumó una “guerra de dimensiones que todavía no conocemos”, en alusión al conflicto bélico en Ucrania. Sin embargo, destacó la protección que brindó el Estado durante la pandemia y la “recuperación” de la economía, dos factores que atribuyó a la gestión del exministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas. El momento de la jura de Daniel Scioli ante el presidente Alberto Fernández (Foto: Presidencia). Fernández reivindicó la figura de Kulfas, a quien le había pedido la renuncia a principios de mes, por “todo el esfuerzo, la fuerza y lo que hizo en este tiempo”. El mandatario señaló que el Frente de Todos (FdT) “necesita de la máxima unidad” y afirmó que el Gobierno requiere del “máximo esfuerzo de cada argentino” ante un escenario que estará condicionado por la “coyuntura internacional”. Fernández llamó así a “recuperar el salario, mejorar la distribución del ingreso y terminar con la avaricia de ganar en poco tiempo lo que la oportunidad nos permite ganar en poco tiempo”, además de entender que “ninguna sociedad crece si no crecemos todos”. También afirmó que para cumplir esos objetivos “nadie sobra y todos hacemos falta”. “En esta tarea estamos todos involucrados: los que producen, los que trabajan y el Estado. Lo que necesito ahora es que todos entendamos el riesgo que tenemos cuando el Papa (Francisco) mismo nos dice que estamos en presencia de la tercera guerra mundial”, advirtió el Presidente. (Foto: Presidencia). Por su parte, Scioli le agradeció al Presidente por la “confianza depositada” y afirmó que “honrará la tarea con un alto grado de responsabilidad, trabajando incansablemente por una Argentina desarrollada e inclusiva”. En conferencia de prensa realizada allí mismo, aclaró que “no va a haber cepo de ningún tipo” y que la reunión que mantuvo el martes con su par de Economía, Martín Guzmán; y con el titular del Baco Central, Miguel Pesce, “tuvo que ver con la administración responsable de recursos”. También señaló que llegó a ese cargo “sin ningún tipo de especulación política respecto a lo que pueda pasar en 2023″, en referencia a las próxima elecciones presidenciales. “Si hubiera sido así me hubiese quedado en Brasil, donde tenía una importante agenda un trabajo“, advirtió, y expresó que llegó para “poner el hombro en momentos difíciles” y “movilizado con la convicción” de que puede ayudar “con un gran equipo”, en “la sinergia de lo público y lo privado”. Scioli consideró que “ahora viene la agenda del desarrollo” y adelantó que le imprimirá “sentido federal” con “desarrollo productivista” y buscando “en cada rincón del país” potenciar “todas las posibilidades que hay a partir de esa energía emprendedora”, Daniel Scioli juró como ministro de Desarrollo Productivo VER VIDEO El flamante funcionario abogó por trabajar “con todos los sectores empresarios” y se mostró “convencido de que la Argentina se sigue poniendo de pie y levantando de abajo para arriba, con las PyMEs y proyectando a las grandes empresas”. “Nos proponemos desarrollar y trabajar transversalmente con cada una de las áreas del gobierno, del gabinete al Presidente”, agregó. “Quiero dar previsibilidad”, aseguró el nuevo ministro, que apuntó a “producir cada vez más” y manifestó que la prioridad “es el desarrollo y las inversiones” para conseguir “recursos genuinos al Estado” “Mi mejor oficina fue siempre la calle, porque estando más cerca de los problemas, más rápidas serán las soluciones”, dijo y en ese marco llamó a “escuchar a empresarios y trabajadores”. (Foto: Presidencia). Participaron del acto el jefe de Gabinete, Juan Manzur; los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Interior, Eduardo De Pedro; de Salud, Carla Vizzotti; de Defensa, Jorge Taiana; de Seguridad, Aníbal Fernández; de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez; de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria; de Trabajo, Claudio Moroni; de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; de Desarrollo Social, Juan Zabaleta; de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero; y de Ciencia Tecnología e Innovación, Daniel Filmus. Los gobernadores presentes fueron Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Ricardo Quintela (La Rioja), en un acto que contó con unos 300 invitados. Además, estuvieron presentes los secretarios de Legal y Técnica, Vilma Ibarra; General de la Presidencia, Julio Vitobello; y de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz; y la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti. En tanto, estuvo gran parte del gabinete que acompañó a Scioli en su etapa de gobernador, como Alberto Pérez (jefe de Gabinete), Cristina Álvarez Rodríguez (Gobierno), Silvina Batakis (Economía), Mario Oporto y Nora De Lucía (Cultura y Educación) Alejandro Collia (Salud), Martín Farré (Producción, Ciencia y Tecnología), Eduardo Aparicio (Desarrollo Social), Alejandro Rodríguez (Deportes) y Alejandro Granados (Seguridad). También hubo dueños de medios periodísticos, como Jorge Fontevecchia (Editorial Perfil), Raúl Olmos (Grupo Olmos), Víctor Santa María (Grupo Octubre) y Daniel Vila (Grupo América), además de otros empresarios como Daniel Funes De Rioja (titular de la Unión Industrial Argentina), José Ignacio De Mendiguren (presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior), Eduardo Eurnekián (Aeropuertos Argentina 2000) y Marcelo Figueiras (Laboratorios Richmond), entre otros. Mientras que por el gremialismo asistió la cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT), Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano; además de Antonio Caló (CGT) y Abel Furlán (Unión Obrera Metalúrgica). (Foto: Presidencia). Antes de la jura, el Presidente recibió a todos los ministros en su despacho de Casa Rosada y luego quedó solo con Scioli y Rossi, quienes los acompañaron en el escenario. El nuevo ministro adelantó que su primera actividad será el jueves en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial y también tiene previsto, en fecha a determinar, ir a Mar del Plata junto a Kicillof. Scioli asumió su nueva función tras desempeñarse como embajador en Brasil entre marzo de 2020 y junio de este año, cargo que ocupará momentáneamente Pablo De Santis, el actual Encargado de Negocios.

