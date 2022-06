Protesta y toma en la sede de Edesur Lomas

Hoy se llevó a cabo un fuerte reclamos en la sede de Edesur ubicada en la avenida Hipólito Yrigoyen, con la presencia de vecinos y concejales locales se dio la protesta por el corte de suministro constantes que afecta a la vida de los vecinos en el contexto de bajas temperaturas Con pancartas y gritos de queja ademas de vecinos se hicieron presentes concejales del Frente de Todos como Vilma Gonzales, Claudio Morel, y Diego Cordera ademas de delegados barriales. Según consta los barrios más damnificados por la constante interrupción en el servicio son Cuartel IX, Ingeniero Budge, Santa Catalina, Santa Marta, Villa Albertina, Villa Amelia y Tongi.

