Fin de semana con propuesta culturales y gastronómicas en Glew, Burzaco, Calzada y Adrogue

El Municipio de Almirante Brown informó que este fin de semana llega a Glew una nueva edición del festival “Brown a Cielo Abierto” y la Feria Cultural “Evolución Fest”, con entretenimientos para toda la familia, shows musicales y una gran variedad de propuestas gastronómicas. Por otra parte, ese sábado en Burzaco se concretará una solidaria “Noche de los Ballets”. Mientras tanto, en Adrogué continuará el certamen musical para bandas y solistas “Urbanos” y el domingo en Rafael Calzada habrá una nueva ronda del circuito Brown de freestyle. “Las y los invitamos a disfrutar de estas opciones en familia o con amigos durante todo el fin de semana”, indicó Mariano Cascallares, en tanto el intendente interino Juan Fabiani precisó que se aguarda una importante participación de vecinos en cada actividad. BROWN A CIELO ABIERTO Y “EVOLUCIÓN FEST” EN GLEW Del viernes 10 al domingo 12 de junio, las vecinas y vecinos podrán disfrutar de las iniciativas, llevadas adelante a través de la Secretaria de Producción, Empleo y Formación Profesional de la comuna, que tendrá lugar en el Circuito Glew, ubicado en Jorge Newbery y Patria. Las actividades se desarrollarán hoy viernes desde las 17, mientras que el sábado y el domingo se realizarán a partir de las 12 horas, con una gran diversidad y atractivas ofertas gastronómicas que ofrecen los Brown Trucks. Mientras que el sábado y el domingo, se llevará adelante la Feria Cultural “Evolución Fest “ con stands, concurso de Cosplay, grandes premios, música con shows en vivo y Torneo Gamer. Dicha propuesta se desarrollará de 12 a 20. NOCHE DE LOS BALLETS EN BURZACO Por su parte, con entrada gratuita y por orden de llegada, en el Centro de Arte y Cultura “Enrique Santos Discépolo” de Burzaco tendrá lugar este sábado 11 de junio la solidaria “Noche de los Ballets”. Contará con la participación de los conjuntos de danza “El Arriero” y “Sueños del Alma”. Se llevará a cabo desde las 20 en el espacio de Eugenio de Burzaco 740. En la oportunidad se estarán colectando alimentos no perecederos para comedores comunitarios. RONDA DE “URBANOS” EN CASA DE LA CULTURA A todo esto, organizada por el Instituto Municipal de las Culturas, también este sábado 11, se desarrollará una nueva ronda del certamen “Urbanos” de bandas y solistas brownianos “Urbanos” en rap, trap, reggae y ska. Con entrada libre y gratuita dará comienzo a las 18 en la Casa Municipal de la Cultura, en Esteban Adrogué 1224 de Adrogué. Participarán en la ocasión Los Extraditables, Gen, La Rumbadera, La Potencia Real y Fauna Trip. “CIRCUITO BROWN” EN RAFAEL CALZADA El domingo, asimismo, en el playón de la estación de Rafael Calzada se llevará a cabo la segunda fecha del Circuito Brown de Freestyle, con auspicio del Instituto Municipal de las Culturas. La inscripción se efectuará hasta las 15,30 y a partir de las 16 se concretarán las rondas clasificatorias de esta movida que concita la atención de numeroso público.

