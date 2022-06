El Gobierno de Macri gastó casi 14 millones de euros en aviones que no podían volar

El gobierno del expresidente Mauricio Macri gastó casi 14 millones de euros en aviones que no estaban en condiciones de volar, según denunció una auditoría realizada por la Sindicatura General de la Nación (Sigen). El informe, que fue remitido a la Oficina Anticorrupción (OA) para un eventual inicio de acciones, analizó la adquisición, durante el año 2017 de cinco aeronaves por parte de la Armada Argentina al gobierno de Francia, mediante un convenio suscripto por el entonces ministro de Defensa, Oscar Aguad y su par de las Fuerzas Armadas de ese país. Según se desprende de la auditoría, las aeronaves “no se encontraban en condiciones de vuelo y su potencial restante ya era bastante débil, razón por la cual la Marina Francesa había dejado de utilizarlas”. No obstante, Aguad las compró “acompañadas con su documentación de seguimiento técnico junto a un lote de piezas de recambio, bancos de prueba, valijas de prueba, equipos de misión, herramientas y un simulador de vuelo”. El precio definitivo de transferencia de todos los materiales –aviones y elementos complementarios- fue de € 12.550.000, y el pago se efectuó en una única transferencia bancaria. “Los documentos señalaban que, en las condiciones en que se ofrecían las aeronaves, no se encontraban en condiciones de volar requiriendo la ejecución de una serie de trabajos para su puesta en funcionamiento” Informe de la Sindicatura General de la Nación La auditoría da cuenta también de informes técnicos previos negativos, ya que, antes de la compra, “no se tuvieron en cuenta varios informes preliminares de la Armada Argentina que alertaban sobre la necesidad de garantizar determinados repuestos antes de concretar la transacción”. “Los documentos señalaban que, en las condiciones en que se ofrecían las aeronaves, no se encontraban en condiciones de volar requiriendo la ejecución de una serie de trabajos para su puesta en funcionamiento”, dijo la Sigen.

