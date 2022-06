El municipio avanza con una campaña de recolección de residuos electrónicos en escuelas

El Municipio de Almirante Brown lleva adelante una campaña integral de recolección de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs) en comunidades educativas del distrito con el objetivo de hacer partícipes a los estudiantes y potenciar el compromiso con el cuidado del ambiente. Esta vez, la iniciativa enmarcada en el programa “Brown Verde” se realizó durante todo el mes de mayo en el Instituto Santa Rosa, situado en la avenida Lacaze N°5983, donde se recolectaron 400 kilos de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. El acto de cierre de la actividad fue encabezado por el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, y contó con la participación del secretario de Política Ambiental y Hábitat, Ignacio Villaronga, y del director del establecimiento educativo, Cristian Lambardi. “Estamos muy contentos con la recepción que tuvo esta campaña en la comunidad educativa y el objetivo es que se replique en distintas escuelas. Para nosotros es importante concientizar sobre el cuidado del ambiente y avanzar hacia un distrito cada vez más sustentable porque así mejoramos la calidad de vida de nuestra gente”, apuntó Mariano Cascallares. Cabe destacar que esta acción se complementa con el sistema de recolección de RAEEs vigente de forma ininterrumpida desde hace más de 10 años en Almirante Brown, el cual permitió disponer en forma segura más de 320.000 kilos de material hasta el momento. Desde la Secretaría de Política Ambiental y Hábitat local instaron a que las escuelas que tengan intenciones de sumarse a esta iniciativa en las próximas semanas o bien quieran mayor información, se comuniquen a través del correo electrónico educacionambiental@brown.gob.ar o bien al 5034-6200 Int. 178/176. También están disponibles las redes sociales de Twitter “@altebrownverde” e Instagram “@brownverde”. De la actividad participó también el subsecretario de la Agencia de Política Ambiental y Desarrollo Sustentable, Mariano Ragonese, y la profesora impulsora de la iniciativa Miriam González, además de autoridades locales e integrantes de la comunidad educativa. Finalmente, el Municipio de Almirante Brown recordó dónde están ubicados los puntos de recepción de RAEEs, donde los vecinos y vecinas pueden dejar celulares, gps, calculadoras, modems, y electrodomésticos grandes o pequeños como tostadoras, licuadoras o computadoras. Burzaco -Changomas (Av. Espora 2074) -Comisión Mixta del Sector Industrial Planificado (L. M. Drago 2001) Claypole -Changomas (Lacaze 2899) -Supermercado Carrefour (H. Yrigoyen 20260) Glew -Supermercado Carrefour (H. Yrigoyen 20260) Adrogué -Supermercado Disco (Amenedo 302) -Carrefour Market (Seguí 649) -Hipermercado Carrefour (H. Yrigoyen 13.500) -Supermercado Día (Av. Espora 1462) -Municipalidad de Almirante Brown (Dirección de Personal, Cerreti 896) -Municipalidad de Almirante Brown (Agencia de Política Ambiental. Rosales esquina Cerreti) José Marmol -Delegación Municipal (Bynnon y 20 de septiembre) Rafael Calzada -Supermercado Día (Av. San Martín 3429) -Delegación Municipal (General Martín M. de Güemes y Presidente Perón)

