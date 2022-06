Matías Kulfas, luego de reunirse con Alberto Fernández: “Vine a darle un abrazo porque le tengo un afecto personal”

A pesar de que se conociera su salida del Gobierno durante el fin de semana, Matías Kulfas, ministro de Producción eyectado del Gabinete luego de roces públicos con Cristina Kirchner, fue a trabajar normalmente este lunes a su despacho. El funcionario llegó a las 10 de la mañana y luego se conoció que a las 16 se reuniría con Alberto Fernández. El ministro saliente llegó a la Casa Rosada a las 15.50 y fue derecho al despacho presidencial para oficializar su salida del Gobierno. Kulfas había anticipado que tenía la intención de presentarle personalmente su renuncia al Ministerio de Producción luego del escándalo desatado el fin de semana tras el off que se le adjudica al funcionario y la reacción de la vicepresidenta Cristina Kirchner. La reunión duro poco menos de una hora y luego Kulfas habló brevemente con la prensa. Si bien no brindó detalles de la reunión ni de su carta de renuncia, expresó que quería reunirse con el Presidente: “El diálogo fue bueno. Vine a darle un abrazo porque le tengo un afecto personal. Me parecía mejor traerle la reuncia que hacer el trámite formal”. El ex titular de Producción dijo que se reunió con el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y que se iba a encontrar con Vilma Ibarra, secretaria de Legal y Técnica. Más temprano, Fernández se reunió con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Los dirigentes dialogaron en la Quinta presidencial de Olivos sobre los sucesos del fin de semana y la etapa de gestión que se abre para el Gobierno. El diputado nacional terminó llevando al Presidente hasta la Casa Rosada en su camioneta porque el helicóptero presidencial no pudo volar por las condiciones meteorológicas. Mientras tanto, Daniel Scioli prepara su desembargo en el Ministerio de Producción en reemplazo de Kulfas. Habló con el Presidente el domingo a la noche por teléfono. Como las agendas del Presidente y del futuro funcionario no coincidían esa fue la manera de contactarse. El todavía embajador en Brasil viajará hacia ese país hoy por la noche porque debe ajustar temas pendientes. No quiere irse de un día para el otro después de los buenos vínculos que tejió desde su nombramiento en Brasilia a mediados de 2020. Para esta semana ya tenía armada una serie de actividades diplomáticas y, además, su hija cursa doble escolaridad y con el traslado a la Argentina tendrá que conseguir nueva escuela. El ministro saliente entrando a Casa Rosada para reunirse con Alberto Fernández (Luciano Gonzáles)

Fernández, según trascendió, le pidió que en el ministerio en que asumirá realice “lo que sabés hacer” y que le dé su sello a la gestión. “Tomá la agenda positiva de Producción”, le sugirió el Presidente al ex gobernador de Buenos Aires, quien durante su paso por Brasil intentó fortalecer los vínculos comerciales entre ambos países que en muchos aspectos se habían complicado por la difícil relación entre las naciones que integran el Mercosur y por las diferencias ideológicas con el gobierno que encabeza el derechista Jair Bolsonaro. Scioli prometió “no quedarse quieto ni un minuto” en su nueva función y aseguró que le dará “especial impulso a la relación con las PyMes. No tiene pensados grandes cambios en la estructura ministerial. Conoce a Ariel Schale (Secretario de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa) de su paso por la gobernación bonaerense y también a Guillermo Merediz (Secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores), de quien tiene muy buenas referencias sobre el trabajo que venía desarrollando con Kulfas. Entre Scioli y Kulfas hubo un contacto previo al pedido de renuncia de Fernández para uno de los ministros más cuestionados por Cristina Kirchner. Scioli le expresó en ese momento su apoyo. “Es su estilo”, deslizó un colaborador del ex corredor de motonáutica. No volvieron a conversar entre ellos.

