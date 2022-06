En Glew construyen un jardín de infantes y la nueva delegación municipal

El intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, recorrió los avances de la obra del nuevo Jardín de Infantes que se está construyendo en el barrio Santa Ana de la localidad de Glew. Además supervisó los trabajos de construcción de la nueva Delegación Municipal de esa localidad browniana en la calle Jorge Newbery N° 2800 de esa localidad. En el Jardín de Infantes, la jornada se llevó adelante en el establecimiento que se está levantando en el cruce de las calles Mazzini y Tapín, a pocos metros del Destacamento de Glew N°1 inaugurado por Mariano Cascallares durante 2021. El nuevo Jardín de Infantes consta de seis aulas con baño propio, un salón de usos múltiples, dependencias como dirección, secretaría y preceptoría, una biblioteca, módulos sanitarios para los adultos y sala de máquinas. “Estamos recorriendo las obras de este nuevo jardín que es muy esperado por los vecinos y vecinas, en un barrio que está en constante crecimiento. Desde 2015 cuando Mariano (Cascallares) asumió que nos pusimos como prioridad potenciar la educación pública para tener una enseñanza de calidad y edificios que puedan estar a la altura en materia de infraestructura”, sostuvo Juan Fabiani, quien también destacó la importancia de contar con una nueva Delegación Municipal. De la jornada participaron también el secretario de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos de Almirante Brown, Fernando Lorenzo;el subsecretario de Infraestructura Escolar y Arquitectura, Sebastián Vestillero, y el delegado de Glew, Guillermo Antoniani.

