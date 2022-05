Tarifas, prepagas, Netflix y alquileres: los duros aumentos que se vienen en junio

Si bien durante mayo el nivel general de inflación volvería a desacelerarse con respecto a abril, los relevamientos privados dan cuenta de que el número seguirá siendo alto: se ubicaría por encima del 5%. A este panorama, se suman los aumentos regulados que tendrán impacto en el bolsillo para el mes de junio. Si bien durante mayo el nivel general de inflación volvería a desacelerarse con respecto a abril, los relevamientos privados dan cuenta de que el número seguirá siendo alto: se ubicaría por encima del 5%, continuando con una marcada inercia que arrojaría un incremento del IPC cercano al 70% para este año. En ese marco, los alimentos continúan presionando el índice al alza. A este panorama, se suman los aumentos regulados que tendrán impacto en el bolsillo para el mes de junio. Empleadas de casas particulares

A fines de abril, el Gobierno oficializó el aumento para empleadas domésticas que comenzó a regir desde mayo. En ese momento se fijó un aumento del 6% en abril, 9% en mayo y un 15% sobre los “salarios mínimos establecidos para el mes de mayo de 2022, en una sola cuota, a abonarse en el mes de junio 2022, con cláusula de revisión para el mes de agosto 2022, con posterioridad a la reunión del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil”. Este aumento se comenzará a pagar el mes que comienza la semana próxima. adelantan que la inflacion de mayo supera el 5% (y junio no romperia ese piso)

Adelantan que la inflación de mayo supera el 5% (y junio no rompería ese piso)

Además rige el adicional por zona desfavorable, será el equivalente al 30% sobre salarios mínimos establecidos por cada una de las categorías, respecto al personal que preste tareas en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Cómo quedarán las remuneraciones a partir del 1° de junio: Supervisor/a

– Personal con retiro: $437,50 por hora y $54.612,50 mensuales. – Personal sin retiro: $479 por hora y $60.832 mensuales. Personal para tareas específicas

– Personal con retiro: $414 por hora y $50.738 mensuales. – Personal sin retiro: $454 por hora y $56.480 mensuales. Caseros

– $390,50 por hora y $49.503 mensuales. Asistencia y cuidado de personas

– Personal con retiro: $390,50 por hora y $49.503 mensuales. – Personal sin retiro: $437,50 por hora y $55.166 mensuales. Personal para tareas generales

Personal con retiro: $362,50 por hora y $44.517,50 mensuales. Personal sin retiro: $390,50 por hora y $49.503 mensuales. Alquileres

Con demoras para una nueva Ley de Alquileres, los inquilinos volverán a sufrir un duro aumento en junio. Según la ley vigente, aquellas personas que alquilaron un inmueble para vivienda, tendrán un aumento cada 12 meses. En el mes 13, el alquiler sufrirá un incremento que se calcula teniendo en cuenta el Índice de Variación Salarial y la inflación. En medio del debate, algunos inquilinos ya comienzan a negociar los ajustes de los contratos que deberán renovarse en junio. Para calcular el incremento, propietarios e inquilinos deben consultar el Índice de Contratos de Locación (ICL) que publica diariamente el Banco Central (BCRA) en su sitio oficial http://bcra.gob.ar/. De acuerdo a la evolución del índice, el próximo mes el aumento de los contratos alcanzará casi el 54%. Por ejemplo, un inquilino que pagaba en mayo de 2021 un alquiler de dos ambientes en $45.000 pasará a abonar $69.000 mensuales hasta que tenga que ajustar nuevamente el precio. Prepagas

El Gobierno autorizó a las empresas de medicina prepagas un aumento del 22% en tres cuotas que se harán efectivos entre mayo, junio y julio. El aumento para los afiliados en el mes de junio será a partir del 1% en torno al 10%. La última vez que se autorizó un aumento en la medicina prepaga fue el pasado 27 de febrero a través de la Resolución 459/2022 cuya actualización alcanzó el 12%. En los primeros meses del año, las prepagas aumentaron un 22,5%. De este total, un 9% fue en enero, un 6% a partir de marzo y otro 6% en abril. Si se suman todos los incrementos previstos hasta julio, el acumulado alcanza el 43%. Tarifas

Tarifas de gas y luz

El Gobierno nacional dispuso un aumento en las tarifas del gas y de luz desde el 1° de junio, que no contemplará la segmentación de subsidios en la que aún se trabaja. La secretaría de Energía, que conduce Darío Martínez, emitió una resolución este viernes para que el Enargas y el ENRE disponga los aumentos, que serán entre el 18,5% y el 25% para el gas, de acuerdo a la región del país, y un 16% para la electricidad. En el caso del gas, quedarán exceptuados de las subas quienes abonan la tarifa social. En tanto, para la electricidad, los usuarios con tarifa social en el Gran Buenos Aires sufrirán un aumento del 7,7%. El objetivo del Gobierno es que las correcciones tarifarias sean inferiores a la variación de los ingresos de la población. En este sentido, quienes tengan tarifa social tendrán en sus facturas incrementos totales anuales inferiores al 21.6% -equivalente al 40% de la variacion del Coeficiente de Variación Salarial de 2021. En tanto, el resto de los usuarios residenciales tendrán en promedio aumentos en sus facturas totales anuales inferiores al 42.7% -80% de la variacion del Coeficiente de Variación Salarial de 2021). Tarifas de agua

Según afirmó la Presidenta de Aysa, Malena Galmarini en el marco de la audiencia pública, las tarifas de agua subirá un 32% durante el 2022, a realizarse en dos tramos: 20% en junio y 10% en octubre. De este modo, en el AMBA la tarifa de agua promedio se ubicará en torno a $1100 promedio. Netflix

Netflix anunció un aumento de sus tarifas en Argentina de casi un 27% que se aplicará a todos los usuarios de la plataforma a partir del 25 de junio del 2022. “Esperamos que estés disfrutando todo lo que Netflix tiene para ofrecerte. También queremos informarte que estamos actualizando nuestros precios para traerte más y mejor entretenimiento”, informó la plataforma en un mensaje para sus clientes. En la actualidad, sin impuestos el plan básico de 1 pantalla cuesta $376, el Plan Estándar de 2 pantallas y HD $639 y el Plan Premium de 4 pantallas y UHD $939. El nuevo precio con impuestos a partir de junio será: Plan Básico: $703,56 final por mes.

Plan Estándar: $1310,36 final por mes

Plan Premium: $1966,36 final por mes.

