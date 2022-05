Entregaron netbooks del programa “Juana Manso” a alumnos de Almirante Brown

El intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, encabezó la entrega de 112 netbooks en la Escuela Secundaria N° 52 de Ministro Rivadavia, en el marco del Plan Federal “Juana Manso”. La jornada se llevó adelante en el establecimiento ubicado en el cruce de Laprida y P. de Michelis, donde el jefe comunal junto con el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología local, Sergio Pianciola, realizaron la entrega a estudiantes de primer año de la mencionada escuela secundaria. Cabe destacar que esta importante iniciativa que se enmarca en el plan federal impulsado por el Gobierno Nacional se replicará en las 82 escuelas secundarias de educación pública de gestión estatal de nuestro distrito. “Estamos muy contentos realizando la primera entrega de estas netbooks que constituyen un gran derecho para todos los estudiantes. Les pedimos que le saquen mucho jugo y aprovechen esta herramienta tan importante que democratiza el conocimiento y la accesibilidad”, sostuvo Juan Fabiani. En esa línea se expresó también el diputado provincial Mariano Cascallares, quien destacó el trabajo articulado con el Gobierno Nacional y especialmente con el Ministerio de Educación y con su titular Jaime Perczyk. “Este derecho es trascendental para garantizar una educación pública de calidad y una gran herramienta para potenciar el aprendizaje dentro y fuera de las aulas”, agregó. De la actividad participaron el jefe de Inspección de Educación Regional, Leonardo Lafflito; la jefa inspectora de Educación Distrital, María Inés Centurión; el delegado de Ministro Rivadavia, Rodolfo Díaz Vélez, y la directora del establecimiento, Susana Moreira, además de docentes, padres, madres y alumnos de la comunidad educativa de la Escuela Secundaria N°52.

