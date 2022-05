En la previa del Censo 2022, el municipio difundió una guía con preguntas y respuestas frecuentes

Pocas horas antes del inicio de la etapa presencial del Censo 2022, el Municipio de Almirante Brown informó que más de 57.600 familias brownianas ya completaron el formulario en forma virtual, al tiempo que difundió una guía con preguntas y respuestas frecuentes a poco de que pasen las y los censistas por los hogares. Mientras tanto, la Comuna informó que hasta este miércoles -18 de mayo Día del Censo- a las 8 de la mañana se podrá completar el Censo Virtual y recordó la vigencia de los puntos digitales en estaciones de trenes y en las delegaciones municipales para brindar información y asesoramiento a las y los vecinos de nuestro distrito. Al respecto, el diputado Mariano Cascallares y el intendente interino Juan Fabiani coincidieron en destacar el fuerte trabajo que se realizó desde el Municipio para que la mayor cantidad de vecinos se sumen al Censo Virtual para agilizar el proceso. Preguntas frecuentes *¿Es obligatorio realizar el Censo? Sí. Todas las personas que habitan el territorio nacional deben responder las preguntas incluidas en el cuestionario censal, según el artículo 17 del Decreto 726/2020. *¿Cómo se responde el Censo? Se podrá elegir entre dos modalidades. Por un lado, adelantarlo mediante el Censo digital. Esta herramienta, utilizada por primera vez en la Argentina, que permite completar el cuestionario en línea, desde una computadora, tableta o celular con acceso a Internet; o bien quienes no elijan esta modalidad, podrán responder las preguntas en la entrevista presencial el Día del Censo, miércoles 18 de mayo. *¿Hay que esperar a la persona censista en la vivienda? Sí. En todo momento debe haber una persona presente para que pueda responder las preguntas o presentar el comprobante de finalización del Censo digital. *¿Tiene que ingresar el censista a la vivienda? No es necesario que ingrese. Se puede contestar el cuestionario o entregar el código del censo digital en la puerta de la vivienda. *¿A qué hora los censistas pasarán por la vivienda? De 8 a 18 horas del miércoles 18 de mayo de 2022, una persona censista, debidamente acreditada, visitará cada una de las viviendas del país, hayan completado o no el cuestionario virtual para realizar las entrevista presenciales. No hay un horario exacto de la visita. *¿Cómo identificar a las personas censistas? Las mismas tendrán una pechera con la imagen del Censo y una credencial con sus datos personales (nombre, apellido y DNI). *¿Cuáles son las actividades que estarán afectadas durante el día del Censo? Entre las 00:00 y las 20:00 horas no se podrán realizar funciones teatrales, exhibiciones cinematográficas, competencias deportivas, espectáculos ni reuniones públicas. En tanto, el transporte público funcionará con el cronograma especial de domingos y feriados. *¿Se tiene que censar una persona que está temporalmente en la Argentina?Solo se tiene que censar si residió durante los últimos 6 meses o si piensa fijar residencia por los próximos 6 meses. *Si no puedo estar en la vivienda el Día del Censo (18 de mayo), ¿qué tengo que hacer? Podrás completar el Censo digital y obtener un comprobante de finalización. Si vivís en un departamento, podrás dejarle el código del certificado a un vecino, encargado o persona de confianza del edificio para que se lo entregue a la persona censista el Día del Censo, o bien si vivís en una casa, podés dejarlo en la vivienda contigua o lindante a la tuya. Vale recordar que el objetivo del Censo es cuantificar y caracterizar las viviendas, los hogares y la población del país. A partir de los resultados se podrán conocer las principales características demográficas y socioeconómicas de todas las personas que residen en el territorio nacional y sus condiciones habitacionales.

Both comments and pings are currently closed.