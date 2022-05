Tigre sorprendió a River en el Monumental: le ganó 2-1 y lo eliminó del certamen

Tigre dio la sorpresa, jugó en gran nivel y se clasificó a las semifinales de la Copa de la Liga Profesional de fútbol, al vencer a River como visitante por 2 a 1, en un partido disputado en el estadio Monumental. El ex Boca Mateo Retegui puso en ventaja a Tigre, cuando apenas se jugaban 6 minutos del primer tiempo, aunque River alcanzó la igualdad parcial a los 13 del segundo período con un tanto de Enzo Fernández, pero Facundo Colidio, otro ex Boca, le dio el triunfo al conjunto visitante a los 21. El próximo domingo, desde las 16, Tigre se enfrentará a Argentinos Juniors en una de las semifinales, mientras que Boca y Racing protagonizarán la otra llave en busca de la final.

