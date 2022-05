Reportaron 76 muertos y 17.646 nuevos casos de coronavirus en la última semana

El Ministerio de Salud reportó 76 muertes por coronavirus y 17.646 contagios en la última semana en la Argentina, con lo que suman 128.729 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 9.101.319 los contagiados desde el inicio de la pandemia. Durante la última semana murieron 42 personas en Buenos Aires, 13 en la Ciudad de Buenos Aires, 5 en Chubut, 1 en Córdoba, 1 en Jujuy, 1 en La Pampa, 1 en Río Negro, 3 en Salta, 2 en Santa Fe, 1 en Santiago del Estero, 1 en Tierra del Fuego, y 6 en Tucumán. Entre Ríos (-1), en tanto, reasignó un caso que pertenece a otra jurisdicción. Según el Monitor Público de Vacunación, el total de dosis aplicadas asciende a 99.481.347, de los cuales 40.732.502 recibieron una dosis, 37.319.564 las dos, 3.026.186 una adicional y 18.403.095 una de refuerzo, mientras que las vacunas distribuidas a las jurisdicciones llegan a 107.449.144 y las donadas a 5.083.000.

