Desbarataron una banda que organizaba juegos de azar ilegales

Efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) lograron desbaratar una banda de delincuentes acusada de explotar, administrar, operar y organizar ilegalmente juegos de azar utilizando redes sociales. Fuentes de la fuerza informaron que agentes federales del Departamento Investigaciones Especiales fueron los encargados de realizar los operativos, uno de los cuales fue en Lomas de Zamora. Todo comenzó en agosto del 2021 a partir de la denuncia de la gerencia del Casino Buenos Aires, la cual alertó la existencia de usuarios que utilizaban perfiles falsos mediante las aplicaciones Instagram y Facebook, con las que simulaban ser agentes oficiales de la plataforma virtual “One Line de Casinos Buenos Aires S.A.”. Mediante este modus operandi, los delincuentes lograron captar una gran cantidad de apostadores remotos durante la pandemia, generando así un importante perjuicio económico a dicha empresa. En consecuencia, la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº4 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Mauro Tereszko, ordenó investigaciones sobre varios domicilios ubicados en CABA, Quilmes, Bernal, Lomas, Olivos y en la provincia de Santa Fe. A partir de la obtención de pruebas, el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº14, a cargo de Gonzalo Viña, ordenó ocho allanamientos distribuidos en los puntos antes mencionados. Personal de la Policía Bonaerense y de la Agencia de Investigaciones Criminales de la Policía de Santa Fe lograron identificar a 12 personas, quienes quedaron a disposición de la Justicia. En paralelo, se logró la captura de 27 tarjetas de débito y crédito de diferentes entidades bancarias, una tarjeta para transacciones con criptomonedas, más de 30 recibos de transferencias electrónicas bancarias, 11 computadoras, 17 teléfonos celulares, U$S 4.700, $51 mil, cuadernos con anotaciones varias y demás elementos de interés para la causa.

