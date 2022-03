Cerruti confirmó que habrá un bono para jubilados

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, confirmó que “va a haber un bono para jubilados”, al encabezar una conferencia de prensa en Casa Rosada. El Gobierno anunciará “en las próximas horas” un bono extraordinario para los jubilados y pensionados, adelantó Cerruti. En la habitual conferencia de prensa de los jueves en Casa Rosada, Cerruti señaló que las características de la asignación especial están siendo analizadas por el ministro de Economía, Martín Guzmán, y la directora de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta. La portavoz recordó, además, que el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, había dicho que “no afirmaba ni descartaba” el otorgamiento del bono, y que los detalles sobre monto, alcance e implementación serán dados a conocer por el presidente Alberto Fernández. El Gobierno ya había recurrido al otorgamiento de bonos extraordinarios para jubilados y pensionados con los menores haberes de la escala en 2020 y 2021. La decisión de otorgar un nuevo bono coincide con las medidas tomadas por los ministerios de Desarrollo Productivo y de Agricultura, Ganadería y Pesca para contener el alza de precios. La portavoz dijo que Gobierno espera que la Corte Suprema de Justicia “tome en cuenta” los planteos de las provincias.(Foto Gustavo Amerelle) (Foto Gustavo Amerelle) De acuerdo con la ley de Movilidad Jubilatoria, los ajustes en las jubilaciones son trimestrales en base a la combinación en partes iguales de la evolución de la recaudación previsional y de los salarios establecida en la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte). Para el trimestre diciembre 2021-febrero 2022, el ajuste fue de 12,11% y la inflación acumulada en el mismo período fue del 12,9%, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El incremento de las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares y universales para el trimestre marzo- mayo de este año es de 12,28%. El Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO) realizó una estimación del costo fiscal que tendría un eventual bono de $10.000 a jubilados, de $7.000 para beneficiarios de las asignaciones universales por hijo y por embarazo, el ya anunciado de $6.000 para quienes cobran el Plan Potenciar Trabajo y una actualización del 50% de la Tarjeta Alimentar para el resto del año. Todos esos recursos adicionales representarían una erogación de $138.000 millones, equivalentes al 0,18% de Producto Bruto Interno (PBI), según el último informe de la entidad. Agenda de trabajo Según indicó la portavoz, la reducción de los índices de la pobreza y la indigencia marcan que “la Argentina está en un momento bisagra” y que se encuentra “en un buen camino“. La baja del índice de pobreza al 37,3% en el segundo semestre de 2021 “indica que el camino” tomado por el Gobierno para resolver la situación socioeconómica “es el indicado”, aunque los números al respecto “siguen siendo altos”, sostuvo Cerruti. “Estos números obviamente son alentadores”, manifestó Cerruti, para luego relacionar la mejora de los indicadores sociales con el crecimiento de la economía y del empleo. Asimismo, advirtió que para afianzar esa recuperación fue “imprescindible” haber cerrado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), ya que sin ese aporte “hubiésemos tenido un default” y los índices de pobreza “habrían crecido a un nivel inimaginable”, si bien la medición del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) corresponde al segundo semestre de 2021. La Portavoz destacó que en la baja del índice de pobreza “está teniendo impacto el crecimiento económico” y que la evolución del indicador “casi refleja el crecimiento del empleo” en el mismo período. En ese sentido, remarcó que las mejoras en los indicadores de actividad económica “no solo se reflejan en niveles superiores a los de la pre pandemia” sino incluso son “superiores a los de 2019”. Al respecto, señaló que “el mundo está atravesando momentos muy complejos” y que la guerra entre Rusia y Ucrania “está teniendo reflejos en la Argentina”. Agenda de trabajo Cerruti afirmó que el presidente Alberto Fernández y el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, avanzan en la definición de “en una agenda de trabajo” parlamentaria para “construir políticas de Estado” con la oposición. Sobre estos diálogos que se impulsan desde el oficialismo a nivel parlamentario, la portavoz indicó que “Sergio Massa está llevando adelante conversaciones en acuerdo con el Presidente para que se puedan hacer en el año parlamentario una cantidad de proyectos que tienen que salir”. Por su parte, continuó Cerruti, “el Presidente está teniendo reuniones con empresarios, sindicalistas, miembros de la sociedad Civil y organizaciones sociales que nos permitan consolidar este momento de crecimiento económico”. “El Presidente está teniendo reuniones con empresarios, sindicalistas, miembros de la sociedad Civil y organizaciones sociales que nos permitan consolidar este momento de crecimiento económico” La portavoz dijo que el objetivo de estos encuentros es “avanzar en la gran batalla que tiene que ver con los precios de los alimentos y la inflación”. Tras repasar diferentes indicadores económicos, Cerruti evaluó que “la actividad económica refleja niveles prepandemia” y consideró que se asiste a “un momento bisagra de la Argentina”. Al insistir con la rueda de diálogos que mantiene el Gobierno nacional, la portavoz de la Presidencia remarcó que “se llevan adelante conversaciones con todos los sectores” y sostuvo que “estas conversaciones tienen que traducirse en pactos y acuerdos políticos y sociales para consolidar el crecimiento económico”. En relación al diálogo con el sector empresario, agregó que “todas las medidas que se toman apuntan a cuidar la mesa de los argentinos”, en alusión a los precios y la inflación. Cerruti consideró que los actos contra la vicepresidenta constituyen una escalada. (Foto Gustavo Amerelle) La vocera explicó que “ya llegamos a un acuerdo con las molineras” para retrotraer el precio del pan y dijo que se trata “no solo de la inflación” sino de la “redistribución, ya que el crecimiento no derrama por sí solo y hay que distribuirlo para que sea justo para todos y todas”. Respecto al acampe que mantienen organizaciones sociales, Cerruti afirmó que el Ministerio de Desarrollo Social “sigue trabajando” para reconvertir los planes sociales en empleo formal y ratificó que “no habrá nuevos ingresos” a los programas de asistencia. “Hay un retraso salarial que viene desde el 2019”, dijo Cerruti, para luego señalar que las paritarias “acompañan” una recuperación y ratificar que el objetivo del Gobierno “es que los trabajadores puedan tener una vida digna”. Viene Boric Cerutti confirmó la visita a la Argentina del presidente de Chile, Gabriel Boric, quien llegará al país el domingo por la noche y tendrá una “agenda muy importante” de actividades. “El presidente Boric llega el domingo por la noche”, confirmó la portavoz y aclaró que se trata de una “visita de Estado con una agenda muy importante”. Como parte de los preparativos para su llegada, el canciller Santiago Cafiero recibirá este jueves a la nueva embajadora de Chile en la Argentina, Bárbara Figueroa, en un encuentro que se desarrollará desde las 15 en la porteña sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, según se informó oficialmente. Figueroa, dirigente sindical y militante del Partido Comunista (PC), fue elegida por el presidente chileno, Gabriel Boric, para suceder a Nicolás Monckeberg, quien ocupaba el puesto diplomático desde enero de 2020 bajo el segundo mandato de Sebastián Piñera. La nueva embajadora de Chile en la Argentina, de 42 años, fue la primera presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile (CUT) entre 2012 y 2021, y además fue directora nacional y encargada de educación del Colegio de Profesores. Al momento de su designación, era secretaria de Desarrollo Sustentable de la Confederación Sindical de las Américas (CSA) y vicepresidenta de Relaciones Internacionales de la CUT.

