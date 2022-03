Impusieron el nombre de Ex Combatientes a dos aulas de la escuela “Héroes de Malvinas”

En Municipio de Almirante Brown y la comunidad educativa de la escuela secundaria N° 33 “Héroes de Malvinas” realizaron un emotivo homenaje imponiéndole los nombres José Manuel Palacios y Walter Rubén Meniz a dos aulas de dicha institución educativa. En el emotivo acto llevado a cabo en las instalaciones de la escuela -ubicada en Retiro N° 2565, Barrio Lindo, de Malvinas Argentinas- los propios veteranos de guerra Palacios y Meniz descubrieron las placas con sus nombres. En la ocasión, luego de entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino, la directora de la institución, Eleonora González instó al alumnado presente no solo a informarse sobre el proceso histórico de la dictadura militar que se extendió del 24 de marzo de 1976 al 10 de diciembre de 1983 sino a reactivar la memoria en el presente. Por su parte, uno de los homenajeados José Manuel Palacios –coordinador municipal de excombatientes- subrayó la gesta histórica de Malvinas y el valor de todos y cada uno de los que participaron y perdieron la vida en las islas, se mostró emocionado y agradeció el reconocimiento “en vida” que hace que las políticas de malvinización crezcan en el distrito. El intendente interino Juan Fabiani, en tanto, felicitó la iniciativa y el compromiso de la comunidad educativa de homenajear a los excombatientes que fueron parte de la gesta heroica –que se vivió en medio de la última dictadura militar- y se sumó a los agradecimientos destacando el accionar de los veteranos que hacen que la memoria esté “viva”. “Como Municipio y junto a Mariano Cascallares estamos muy orgullosos por el trabajo de malvinización que realizamos en comunidad”, subrayó el intendente interino. También se sumaron a las palabras el inspector de Educación Secundaria, José Luis Gurtubay y la inspectora jefa distrital, María Inés Centurión, que en consonancia destacaron la enorme tarea que lleva adelante la escuela para malvinizar a dicha comunidad educativa. Participaron también del acto el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko, la presidenta del Consejo Escolar, María Marta Silva, la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán, la subsecretaria de Educación, Lic. Paula Falcón, la concejala, Cecilia Ceccini, la delegada Municipal de Malvinas Argentinas, Antonella Nápoli, Ex combatientes de Malvinas y familiares, además de autoridades de la institución escolar, entre otros.

