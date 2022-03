Cascallares y Fabiani participaron de la conmemoración del 40° aniversario de la Fundación Soldi

El diputado bonaerense Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, encabezaron los festejos por el 40° Aniversario de la Fundación Soldi, en la localidad de Glew, en el marco de una jornada que estuvo repleta de actividades artísticas y que cerró con la presentación de Vox Dei. Las actividades se realizaron en las instalaciones de la calle Rafael Obligado N°336 e incluyeron también la realización de diversos talleres, una Feria de Emprendedores y Artesanos de la Plaza San Martín y la presentación del libro “Jazmín Fermín y el libro que no tiene fin”. Cabe destacar que además de los 40 años de la Fundación, inaugurada en 1982, también se cumplió el 117 aniversario del natalicio del maestro Raúl Soldi, quien con su arte hizo trascender internacionalmente a Glew y a todo Almirante Brown. “Estamos muy contentos de visitar la Fundación Soldi en este día tan especial. La magnífica obra de Raúl Soldi nos llena de orgullo y alza la bandera de Glew y Almirante Brown en todo el mundo”, remarcó Juan Fabiani. En esa línea se expresó también Mariano Cascallares, quien sostuvo que “siempre es una alegría estar en la Fundación Soldi y especialmente cuando tenemos la oportunidad de dialogar con nuestros vecinos y de disfrutar de la emblemática ‘Fiesta 23 Veranos’”, que conmemora el tiempo que el reconocido artista dedicó para pintar sus frescos en la Capilla Santa Ana de Glew. “Además compartimos con el equipo de la Fundación Soldi y con su directora Zulema Ozón la iniciativa legislativa que presentaremos en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires para declarar nuestro beneplácito por el 40° aniversario de esa querida institución”, sostuvo Mariano Cascallares. La emotiva jornada tuvo un cierre de lujo a cargo de Willy Quiroga de la banda Vox Dei, que también celebraba los 50 años del lanzamiento de su disco La Biblia, la primera obra conceptual de la música argentina y uno de las primeras óperas rock del mundo cantadas en castellano. De la jornada participaron también la directora de la Fundación Soldi, Zulema Ozón; el secretario de Gestión Descentralizada, Atilio Gari; el presidente del Instituto Municipal de las Culturas, Juan Manuel Pereira Benítez, y el delegado Guillermo Antoniani, entre otras autoridades.

