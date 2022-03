Acusan a una maestra de maltratar a sus alumnos en Turdera

Según publica un matutino bonaerense una docente de la Escuela Primaria N°35 Joaquín J. Barneda, de Turdera, habría sido desplazada de su cargo luego de recibir una denuncia por parte de la madre de uno de los alumnos de maltrato contra su hijo. “Mi hijo salió del colegio enojado y muy desesperado para poder contarnos lo que le pasó. Dicho con sus palabras, me dijo que la señorita le pegó, haciéndome señas con la mano golpeándose en el cachete”, contó Mayra Yolan, la madre del pequeño. En diálogo con los medios la mujer relató que, luego de la advertencia de su hijo, se acercó a la puerta del colegio donde “la maestra entregaba a todos los chicos” pero, “automáticamente después de darlos, se fue”. “Mi hijo me dijo que la señorita le pegó, haciéndome señas con la mano golpeándose en el cachete.” Mayra, seguido, entró al establecimiento para alertar a los directivos y realizó un acta sobre esta situación. A la semana siguiente, cuando había “una reunión programada para 1° grado”, se enteraron “que la maestra ya no estaba a cargo de los chicos”. “Dijeron que ya no estaba en el colegio por la denuncia que había recibido de una madre, o sea yo”, apuntó. La noticia se difundió luego de que la mujer hiciera una publicación en las redes sociales, y tuvo una gran repercusión ya que varias madres de otras instituciones comentaron vivir lo mismo con esta maestra. “Cuando yo lo hago público en las redes sociales, fue rapidísimo lo que empezaron a comentar varias madres que la conocían y que los hijos se quejaban de las mismas acusaciones que hicimos nosotros, que los trataba de muy mala manera”, criticó. “El colegio sinceramente tiene muy buena reputación, solamente se llevaron una sorpresa como todos.” “El colegio sinceramente tiene muy buena reputación, solamente se llevaron una sorpresa como todos. Ojalá que esta mujer ya no vuelva a ejercer, y menos para chicos de esa edad”, completó la madre de la presunta víctima.

