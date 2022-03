Putin afirmó que las sanciones contra Rusia “son como una declaración de guerra”

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, consideró este sábado que las sanciones que las potencias occidentales imponen sobre su país por la invasión a Ucrania “son como una declaración de guerra”. “Estas sanciones que se imponen son como una declaración de guerra”, dijo el mandatario, que calificó de “absurda” la postura de Occidente sobre Ucrania, según declaraciones que cita la agencia de noticias Sputnik.

Both comments and pings are currently closed.