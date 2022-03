UNLZ: abren la inscripción a cursos gratuitos para adultos mayores

La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) abre la inscripción a los cursos y talleres del programa Universidad de la Tercera Edad (UniTE), destinado a personas mayores de 60 años. La misma se llevará a cabo los días 7, 8 y 9 de marzo a través del correo electrónico uniteunlz@gmail.com. En el Email se debe incluir: apellido y nombre, DNI, fecha de nacimiento, localidad de residencia, número de celular con whatsapp, número de celular alternativo, y código y nombre del curso al que se desea anotar. Se pueden elegir como máximo tres. No es requisito tener estudios previos. Jorge Tognolotti, director de UniTE, señaló: “Antes de la pandemia teníamos un promedio de 900 a 1000 inscriptos y el año pasado llegamos a tener 1350, con posibilidades de que en este 2022 sean un poco más”. En relación a la oferta propuesta para este primer cuatrimestre, Tognolotti indicó que se agregó un nuevo curso relacionado a la sexualidad en la tercera edad, y adelantó que están “pensando en un taller de género”. Sobre la cursada, el titular de la iniciativa afirmó que las clases serán virtuales y que se desarrollarán desde el 28 de marzo al 8 de julio. Para participar se deberá contar con un celular que tenga Whatsapp, acceso a Internet y con una cuenta en Gmail para poder acceder al Classroom, ya que será la vía de comunicación entre docentes y estudiantes. El programa Universidad de la Tercera Edad es un programa de extensión gratuito que fue creado hace más de 20 años. Sus cursos y talleres son dictados por docentes de la casa de altos estudios y están enmarcados dentro de cinco áreas: Humanidades y Ciencias Sociales, Comunicación, Arte y Literatura, Informática e Idiomas. Sus objetivos generales son: romper con el paradigma de la vejez, mostrándola como una etapa más de desarrollo y oportunidades; propiciar un espacio para mejorar la calidad de vida de las/os estudiantes; adquirir información y saberes para que elaboren nuevos enfoques y adaptaciones al mundo externo e interno; y otorgar herramientas para mejorar la autoestima, como soporte de una vida más plena y activa. Para conocer la oferta de formación completa se puede ingresar a la web institucional de la Facultad, www.sociales.unlz.edu.ar .

