Fabiani abrió las sesiones del Concejo con anuncios en obras públicas, salud y educación

El intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, abrió un nuevo período de sesiones del Concejo Deliberante con anuncios en materia de Obras Públicas, Salud y Educación. Acompañado por Mariano Cascallares y por el equipo municipal, realizó un repaso de todo lo realizado y planteó nuevos desafíos. En materia de anuncios, anticipó la construcción del Polo Judicial en Burzaco con una inversión de 800 millones de pesos; la puesta en valor de los hospitales Lucio Meléndez y Arturo Oñativia en articulación con la Provincia de Buenos Aires; la construcción de tres Polos Educativos en Glew, Ministro Rivadavia y Rafael Calzada; la instalación de dos nuevos natatorios municipales en Calzada y Malvinas Argentinas; y la pavimentación de otras 600 cuadras durante el año 2022. Finalmente anunció para este año otra obra histórica: la pavimentación con obra hidráulica completa y luces Led de la calle Capitán Olivera de Glew, en el límite con Presidente Perón, uniendo las avenidas Tomás Espora e Yrigoyen..

En su discurso, Juan Fabiani indicó que representa al equipo que encabeza Mariano Cascallares desde diciembre de 2015, y que “viene trabajando incansablemente en este proyecto de transformación de Almirante Brown desde la periferia hacia el centro”. En lo referido a las OBRAS PÚBLICAS, se destacó que avanzan a todo ritmo las obras del Parque Don Orione de 8,6 hectáreas de extensión, en el marco del Programa Federal de Parques Argentinos del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. En paralelo se gestionaron 2 mil escrituras en 2021 y 10.500 en los últimos seis años. Ya se concretó la pavimentación de la totalidad de calles de tierra del distrito con circulación de colectivos. Se mencionó la concreción de seis obras hidráulicas históricas beneficiando a más de 150 mil vecinos. En total ya se pavimentaron 1500 calles en los barrios facilitando el acceso a plazas, escuelas y centros de salud. En este 2022 se pavimentarán 600 cuadras más. Desde el inicio de la gestión, 76 mil vecinos más accedieron al servicio de agua potable y hay 36.963 conexiones nuevas de cloacas que benefician a 169.850 vecinas y vecinos brownian@s. Además en los últimos seis años se renovó el 80 por ciento del parque lumínico en un proceso que continúa avanzando. La construcción de tres Pasos Bajo Nivel y de un extenso Viaducto sobre Ruta 4 y la Rotonda Los Pinos constituyen obras estructurales e históricas en marcha. En materia de SALUD PÚBLICA, se destacó que 26 de los 32 Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) del Municipio browniano ya cuentan con el sistema de Historia Clínica Electrónica. Juan Fabiani anunció para este año 2022 la puesta en valor de los hospitales provinciales Lucio Meléndez y Arturo Oñativia a través del trabajo articulado entre la Comuna y la Provincia. También se resaltó la construcción y puesta en funcionamiento del CAPS N° 31 Yapeyú, en Longchamps y el CAPS N° 32 “San José Nuevo” “Además ya se iniciaron las obras para la remodelación y puesta en valor del CAPS N° 18 Centro Municipal de Diagnóstico, completando así la intervención en todos los centros de atención primaria de la salud”, concluyó. No menos importantes son las obras concretadas en Zoonosis Brown con la construcción de nuevos quirófanos para caninos y felinos, y un nuevo sector para atención clínica de animales “lo que nos permitió sumar 87,556 prestaciones en el último período”, concluyó. La EDUCACIÓN es otro de los pilares de la actual gestión municipal. En seis años se crearon en Almirante Brown 27 nuevas instituciones educativas de grado además de la Universidad Nacional Guillermo Brown (Unab), Nuestro distrito sumó diez nuevos Jardines de Infantes, dos Escuelas Primarias (luego de décadas que n o ocurriera), una Escuela Técnica (sumarán seis para el final de la actual gestión), un Instituto de Formación Superior Técnica, una Escuela Agraria y el nuevo edificio para el Instituto Superior de Formación Docente N° 41, que saldó una deuda de 45 años. Durante el año 2021 se concretó una inversión de 461 millones de pesos en infraestructura escolar sumando nuevas instituciones, nuevas aulas, playones deportivos, salones de usos múltiples, cocinas y sanitarios. También se multiplicaron las obras de mantenimiento, refacción y puesta en valor en las escuelas. Un caso paradigmático es el del Colegio Nacional de Adrogué que fue puesto en valor con obras que se realizaban desde hace décadas. Juan Fabiani anunció para este año la construcción de tres nuevos Polos Educativos en Glew, Ministro Rivadavia y Rafael Calzada. Y la pronta inauguración del primer Parque Astronómico de la región. Finalmente viralizó el avance de las obras de la Universidad Nacional Guillermo Brown y la próxima construcción de una nueva estación de trenes universitaria entre Burzaco y Longchamps. CULTURA Y DEPORTE. Durante la pandemia, la Comuna browniana asistió y acompañó a 141 instituciones locales del arte y la cultura. “Estamos construyendo nuevos polos culturales en las localidades de San Francisco de Asís, San José y Malvinas Argentinas”, al tiempo que completó: “estamos poniendo en valor La Cucaracha, la Casa Borges, el Centro de Arte y Cultura Enrique Santos Discépolo y la Fundación Soldi”. También se pondrá en valor del Museo león Sempere donde funcionará el polo municipal de artes visuales y plásticas “Oscar Rivera”. En lo referido al DEPORTE se destacó la construcción y apertura del primer Natatorio Cubierto, Climatizado, Gratuito y Accesible en Ministro Rivadavia. Para este año 2022 está prevista la construcción de dos Natatorios más en Calzada y en Malvinas Argentinas descentralizando la política deportiva. Juan Fabiani también destacó el lanzamiento del Centro de Desarrollo Productivo INCUBA Brown y la construcción de nuevos edificios para las Delegaciones Municipales de Glew, Rafael Calzada, José Mármol y Ministro Rivadavia. Valorizó el programa ecológico “Brown Verde” y el plan de forestación para todo Almirante Brown. SEGURIDAD es otro de los temas que abordó Juan Fabiani. Al respecto se indicó que en el año 2021 se adquirieron 121 vehículos renovando la flota policial, También se puso en marcha la instalación de 150 paradas seguras que se completará este año, y ya se coloraron los primeros 30 “Totems” de seguridad en los lugares más concurridos. “También lanzamos el programa Alarmas Comunitarias Brown con el cual ya instalamos más de 310 equipos de todo nuestro distrito”, añadió Fabiani. El intendente interno browniano agregó que más de 40 mil vecinos ya utilizan la app Alerta Brown y que en Almirante Brown funcionan 1600 cámaras de monitoreo entre domos, fijas y móviles. Finalizó asegurando que se continuará sumando tecnología de punta para avanzar con la prevención del delito y realizan más aportes a la Policía Bonaerense en su lucha contra el delito.

