Cascallares firmó convenio con la Cruz Roja para optimizar los servicios para un barrio de Calzada

El Intendente Municipal de Almirante Brown, Mariano Cascallares, firmó con el titular de la Cruz Roja Argentina, Diego Tipping, un convenio por el cual dicha institución colaborará, en articulación con la Comuna y la empresa Aguas y Saneamientos Argentinos (AYSA), con los trabajos para la provisión de agua para unas 3.500 familias del barrio 2 de Abril de Rafael Calzada, mejorando el abastecimiento de agua potable y el saneamiento en esa zona. El referido barrio, de cuyos orígenes se cumplen en estos días 40 años, se encuentra en un sector desvinculado de la zona de concesión de Aysa. El acuerdo rubricado beneficiará a unos 20.500 vecinos de dicha barriada, destacó el titular de la Cruz Roja, en tanto el intendente Cascallares precisó que la solución definitiva para dicho sector en materia de abastecimiento de agua potable se producirá cuando llegue a Almirante Brown el nuevo río subterráneo que Aysa está construyendo desde Berazategui. Mientras tanto es necesario actuar para optimizar el suministro en el barrio con apoyo técnico a la comisión de dicha barriada para colaborar dar solución a los problemas puntuales, pozos, bombas, etc., para llevar el agua potable a los vecinos. Del acto de firma del convenio participaron además la directora general de la Cruz Roja, Cecilia Villafañe, el subsecretario de Desarrollo Humano, de esa institución, Rodrigo Cuba; el Subsecretario de Calidad , Regulación y Fiscalización del Ministerio de Salud de la Nación, Alejandro Costa, el secretario de Salud del municipio, Walter Gómez; la Subsecretaria de Tierras y Hábitat, Rosana Riccieri; el secretario de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos, Fernando Lorenzo y la subsecretaria de Infraestructura, Gabriela Fernández.

Both comments and pings are currently closed.