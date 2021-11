Kreplak: “En verano podríamos tener un rebrote de coronavirus”

El ministro de salud bonaerense, Nicolás Kreplak, vaticinó este jueves que en el verano próximo podría haber algún tipo de rebrote de coronavirus, por lo que recomendó “continuar usando el barbijo” en los espacios cerrados o con mucha concentración de personas, y sostuvo que debería haber “un debate social” respecto de restringir la circulación de las personas no vacunadas contra el virus. “En el verano podríamos tener algún tipo de rebrote pero no creo que nos lleve a tomar restricciones, no quiero decir nada con certeza porque en la pandemia las cosas van cambiando”, afirmó Kreplak quien destacó que “puede haber una ola (de contagios), sobre todo porque empieza a hacer mucho calor, hay aire acondicionado en lugares cerrados por lo que hay que ser muy cuidadosos, seguir usando el barbijo y mantener la ventilación en lugares cerrados”. El ministro Kreplak alertó que “hay que lograr concientizar, mucha gente no se vacunó”. ¿Se debe restringir la circulación de personas no vacunadas? Además, el funcionario consideró que “es una discusión que debemos darnos” respecto de la posibilidad de restringir la circulación de personas no vacunadas, tal como ocurre en otros países. “Es una discusión que debemos darnos, no solo sanitaria, sino que debe atravesar a la sociedad en general y yo lo haría ahora para llegar preparados (ante la posibilidad de otro ola) y creo que la discusión es si se pone o no en riesgo a los demás”, sostuvo el ministro en declaraciones por radio Continental. “Hay que discutirlo, hay que lograr concientizar, mucha gente no se vacunó y no porque esté en contra de las vacunas sino porque está esperando y no deseamos que llegue demasiado tarde (a la inoculación) y después se tenga que arrepentir”, aseveró. En ese sentido, Kreplak comentó que “en el mundo hay experiencias donde no se puede ir a trabajar, no se puede ir a estudiar, al cine, al teatro o a espectáculos deportivos si no se está vacunado”. “Yo no tengo nada para decir de la Argentina, creo que es un debate social que excede el ámbito del Ministerio de Salud”, aseveró. Luego, al ser consultado si el verano podría haber un rebrote de coronavirus, Kreplak comentó que en el caso de la provincia de Buenos Aires, hace mas o menos seis semanas que los casos suben y bajan por lo que continúa “monitoreando la situación”. “En la provincia tuvimos unos 350 casos por día promedio semanal y ahora estamos en 460, es decir ascendió un poquito, por lo que seguimos testeando”, acotó tras lo cual señaló que “la preocupación tiene que ver con lo que estamos observando en el hemisferio norte” donde hubo incremento de casos. Foto: Pablo Añeli Vacunación pediátrica El ministro volvió a expresar su preocupación porque cerca del 35% de los niños de 3 a 11 años no estén anotados para vacunarse contra el coronavirus y pidió “sentarse a reflexionar” sobre la importancia de que la población esté inmunizada antes de que arribe el próximo invierno. “Tenemos anotados 65% de la población de entre 3 y 11 años; es decir que hay un 35% de chicos que no lo han hecho”, aseguró Kreplak, quien atribuyó esa situación a la falta de información y al miedo que pueden tener algunos padres ante la inmunización, entre otros factores. “Tener entre un 35 o un 40% de los niños no vacunados es realmente preocupante” Nicolás Kreplak, ministro de salud bonaerense Además, sostuvo que el Gobierno bonaerense lanzará una “campaña de concientización de acá hasta fin de año para que los docentes tengan un módulo pedagógico sobre la importancia de las vacunas y que lo hablen en las clases (para que) puedan invitar a los padres también a capacitarse al respecto”. En este sentido, expresó que “hay un grupo que padres a los que les puede dar miedo la vacuna que recibirán sus chicos, más si en los medios de comunicación se habla de denuncias respecto del origen de las vacunas”, y remarcó que “tener entre un 35 o un 40% de los niños no vacunados es realmente preocupante”. Cerca del 35% de los niños de 3 a 11 años no estén anotados para vacunarse contra el coronavirus. Bianco: “No puede haber una discusión sobre vacuna sí o no” El jefe de asesores del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, subrayó hoy que “hay que vacunar a los menores” contra el coronavirus y que “no puede haber una discusión sobre vacuna sí o no”, al tiempo que advirtió la necesidad de “avanzar más rápido” con la población no inoculada para evitar lo que sucede en Europa “que van por la cuarta y quinta ola”. “Nos preocupa que un porcentaje, como un tercio de los niños y adolescentes de la provincia de Buenos Aires, no estén vacunados, estamos trabajando para que no solo se anoten en la app de vacunación sino para avanzar efectivamente en esa vacunación”, dijo hoy el jefe de asesores del Gobierno provincial en declaraciones a FM La Patriada. “Hay países que empezaron nuevamente con cierre de actividades, una situación que nosotros no queremos volver a experimentar y la forma de evitar eso es avanzar más rápido aun y con el apoyo de la sociedad en el proceso de vacunación” Carlos Bianco, jefe de asesores del Gobierno bonaerense El miércoles, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, alertó que es “realmente preocupante” que cerca del 35% de los niños de 3 a 11 años no estén anotados para vacunarse contra el coronavirus y pidió “sentarse a reflexionar” sobre la importancia de que la población esté inmunizada antes de que arribe el próximo invierno. “Se ha avanzado mucho pero como no es obligatoria, requiere de la previa aceptación de los encargados (de esos menores) para ser efectiva”, dijo Bianco. Comentó que el ministro Kreplak “está trabajando mucho en ese sentido” y señaló que hubo “algunos comunicadores y supuestos expertos en la materia que han estado dando vueltas en los medios tratando de mostrar que no es una vacuna segura, cuando es absolutamente lo contrario”. “Hoy miraba cifras de España para todos los niveles etarios, pero también para menores de 18, y decía cuánto menor era la posibilidad de fallecimiento y contagio de menores vacunados en relación a los no vacunados”, señaló. En ese marco, subrayó: “La vacuna es segura, ha sido aprobada. No puede haber una discusión sobre vacuna sí o no, hay que vacunar a los menores, todas las vacunas son seguras”. Pidió en ese sentido, “avanzar más rápido para evitar que suceda lo que en otros países que van por la cuarta, quinta ola con récord de casos, con menos internaciones, pero con récord de casos”. “Hay países que empezaron nuevamente con cierre de actividades, una situación que nosotros no queremos volver a experimentar y la forma de evitar eso es avanzar más rápido aun y con el apoyo de la sociedad en el proceso de vacunación”, completó.

