Emotivo homenaje en Rafael Calzada a los Héroes del Submarino “Ara San Juan”

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, encabezó un emotivo homenaje a la tripulación del submarino ARA San Juan al cumplirse cuatro años de su hundimiento. La ceremonia se desarrolló en el monumento ubicado en el Paseo de la Estación de Rafael Calzada El acto tuvo lugar en el cruce de las calles Güemes y Méndez, donde luego de entonar las estrofas del Himno Nacional y un minuto de silencio conmemorativo, se colocó una ofrenda floral por los 44 héroes fallecidos. Cabe destacar que dicho monumento fue elaborado por el escultor Maestro Oscar Rivera y representa la figura del submarino ARA San Juan emergiendo al mar de la memoria. “En este día especial quiero agradecer a los veteranos por estar presente y por su solidaridad ya que desde el primer momento ocurrida la tragedia definimos en conjunto poner este homenaje a los caídos del ARA San Juan. Hoy los recordamos y enviamos toda nuestra solidaridad a sus familiares. Sepan que siempre contarán con nuestro compromiso”, remarcó Mariano Cascallares. Por su parte, el coordinador de los ex combatientes brownianos, José Palacios, subrayó que este homenaje realizado por el pueblo y el Gobierno de Almirante Brown “es muy importante porque estos héroes estaban custodiando nuestra soberanía”. “Estamos acá para poner en valor la memoria de todos ellos”, añadió. De la jornada participaron también la diputada provincial Cristina Vilotta; el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; el secretario de Gobierno, Juan Fabiani; la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán; el delegado José Canto y el presidente de la Asociación Nativos de Almirante Brown, Oscar Rincón. También dijeron presente representantes del Centro de Ex combatientes “Puerto Argentino”, del Instituto Nacional Browniano, del Rotary Club de Calzada y del Club Atlético y Social de Rafael Calzada, además de vecinos y vecinas.

