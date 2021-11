El escrutinio definitivo, a cargo de la Justicia electoral, comenzará este martes a las 18

El escrutinio definitivo comenzará este martes a las 18 horas en la mayoría de las provincias, a cargo de la justicia nacional electoral, aunque en algunos distritos el recuento recién se iniciará el próximo miércoles, como en el caso de Buenos Aires, Mendoza y Santiago del Estero. Según informaron fuentes de la Cámara Nacional Electoral, el conteo definitivo de sufragios será este martes desde las 18 horas y estará a cargo del juzgado federal con competencia electoral de cada distrito. En algunos casos, sin embargo, arrancará el miércoles a primera hora, se puntualizó, en el marco de una normativa que establece el inicio del recuento en las 48 horas siguientes a la elección general, de acuerdo con el Código Nacional Electoral. Provincia de Buenos Aires En el caso de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, el escrutinio comenzará el miércoles en el centro cultural Pasaje Dardo Rocha, en La Plata, confirmaron este lunes fuentes de la justicia electoral bonaerense. El recuento de votos se iniciará a las 8 en el espacio ubicado en calle 50 entre 6 y 7 y habrá un total de 100 mesas “funcionando en simultáneo”. Con el objetivo de acelerar el proceso, el juez federal con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla, dispuso incrementar en un 50% la cantidad de mesas respecto de las elecciones primarias de septiembre, momento en que se comenzó con 44 mesas y se terminó con 63. Desde la Justicia remarcaron que si bien la duración del escrutinio dependerá de la cantidad de mesas observadas que haya y de los pedidos de apertura, podría concluirse en menos de una semana. Para ello, los empleados de la justicia electoral y los apoderados y representantes partidarios trabajarán a diario entre las 8 y las 18 horas. Santa Fe En Santa Fe, el recuento tanto para cargos nacionales como comunales, también se iniciará este martes a las 18, en este caso en las instalaciones de la Secretaría Electoral, donde este lunes ya se encontraban en custodia las urnas, informó el titular del área, Pablo Ayala. El escrutinio definitivo estará a cargo de la justicia nacional electoral. (Foto: Victoria Egurza) El funcionario indicó a Télam que el conteo definitivo se iniciará con las urnas del departamento Belgrano, ya que se sigue un orden alfabético, y podría concluir el sábado. La diferencia con el escrutinio de las PASO, que se extendió entre el 15 y el 21 de septiembre, es que en esta ocasión se facilita la tarea por la menor cantidad de boletas en el caso de las legislativas nacionales, y de marcas en la boleta única que se utilizó para la elección de intendentes, concejales y autoridades comunales. La Secretaría Electoral de Santa Fe está recibiendo por estas horas las acreditaciones de los fiscales que controlarán el recuento en representación de los diferentes partidos y coaliciones que participaron de ambas contiendas. En el plano provincial, el domingo se eligieron intendentes en 14 municipios y se renovaron 210 concejales titulares y 184 suplentes en diferentes ciudades, además de las autoridades en otras 306 comunas. Entre Ríos En Entre Ríos, la Secretaría Electoral Nacional con sede en la provincia, confirmó este lunes a Télam que este martes comenzará, a las 18, el escrutinio de las actas electorales. Las urnas arribaron a la sede ubicada en la capital entrerriana y se espera la llegada de todos los telegramas para iniciar el escrutinio definitivo de los votos. Neuquén Este martes también Neuquén dará inicio a la revisión final de los resultados electorales. Desde la sede neuquina de la Secretaría Electoral Nacional indicaron a Télam que en el gimnasio del Parque Central de la ciudad “trabajarán siete mesas escrutadoras”. Río Negro De igual manera, el Juzgado Federal con Competencia Electoral de Viedma informó este lunes que el escrutinio definitivo de las elecciones legislativas nacionales comenzará este martes. El escrutinio definitivo comenzará el martes a las 18 en la mayoría de las provincias. Corrientes El mismo esquema seguirá la provincia de Corrientes, donde, según informaron fuentes oficiales, se iniciará el recuento este martes a las 18 en la Legislatura provincial. La Junta Electoral Nacional de Corrientes, presidida por la jueza de Cámara Mirtha Sotelo de Andreau, empezará el recuento de votos de las elecciones en la que se definieron tres cargos del Senado de la Nación y tres de Diputados, así como autoridades municipales en 15 localidades. Además de Buenos Aires, otras provincias que comenzarán el conteo el miércoles son Santiago del Estero y Mendoza. Santiago del Estero En Santiago del Estero el escrutinio se hará en el centro de convenciones Forum, en la capital provincial, confirmaron fuentes del juzgado federal. Los apoderados de cada una de las listas que participaron de la contienda electoral participarán del recuento junto a autoridades y empleados del juzgado federal y del Tribunal Electoral provincial. En caso de detectarse alguna diferencia mayor a cinco votos se procederá a abrir la urna para cotejar los números, se indicó. jujuy En Jujuy, por ejemplo, el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT-U) advirtió este lunes que “seguirá de cerca” el escrutinio definitivo que se iniciará el próximo miércoles, luego de denunciar que en los comicios del domingo “se detectaron casos de suplantación de boletas” con el objetivo de “perjudicar” a ese espacio político. Los candidatos de la izquierda cuya lista encabezó el flamante diputado nacional electo, Alejandro Vilca, realizaron el domingo una denuncia ante la Justicia electoral por presunto cambio de boletas, tras lo cual el juzgado a cargo resolvió que se les dé validez a las utilizadas en las PASO, al privilegiar que se respete la voluntad popular.

