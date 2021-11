La Escuela Agraria de Glew genera energía eléctrica con residuos orgánicos

El Municipio de Almirante Brown instaló un moderno Biodigestor con panel solar en la Escuela Secundaria Agraria N° 1 de Glew, que permite utilizar los residuos orgánicos transformándolos en energía eléctrica para alimentar los sistemas de iluminación del establecimiento, ubicándose a la vanguardia en materia sustentable. Desde la gestión del intendente Mariano Cascallares destacaron que esta iniciativa, enmarcada en el programa Brown Verde, utiliza los residuos orgánicos generados en el establecimiento educativo convirtiéndolos en un biogás que genera energía eléctrica sustentable para la zona de los invernaderos. De esta manera, Almirante Brown se convierte en uno de los cinco municipios de la Provincia de Buenos Aires en contar con esta tecnología que, además del cuidado del medio ambiente, permite a los alumnos y alumnas de la Escuela Agraria conocer de primera mano sobre producción y acceso a energías limpias, generación de fertilizantes naturales y reducción de impacto ambiental a través de la reutilización de residuos orgánicos. Esta iniciativa fue implementada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, en coordinación con la Secretaría de Política Ambiental y Hábitat del Municipio, en el marco del proyecto “Modelos de negocios sostenibles para la producción de biogás a partir de residuos sólidos orgánicos”, que se ejecuta con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En este sentido, la docente de la Escuela Agraria Nº1 María Laura Schetini subrayó que “además del enorme valor que esto tiene para el cuidado del ambiente, resulta una herramienta trascendental para la enseñanza de los estudiantes”. “Para las materias de campo es un avance gigantesco porque los chicos y chicas aprenden de primera mano sobre el funcionamiento de fertilizantes naturales y también energías renovables. Sin dudas es un paso enorme tanto desde el impacto medioambiental como pedagógico”, destacó. Por su parte, el secretario de Política Ambiental y Hábitat del Municipio browniano, Ignacio Villaronga, consideró que este es un paso más que damos hacia el modelo de distrito sustentable y como el pulmón verde de nuestra región que nos marca el intendente Mariano Cascallares”. Cabe mencionar que entre los principales beneficios que tiene un Biodigestor, se destacan la producción de biogás natural, con un elevado poder calorífico, para ser utilizado como combustible, evitando así la extracción de combustibles no renovables. También aprovechar residuos orgánicos que de otra manera terminan siendo derivados a un sitio de disposición final, obtener un fertilizante natural a partir de sus desechos sólidos, promover el desarrollo sostenible evitando la emisión de gases de efecto invernadero y mejorar las condiciones sanitarias, evitando y controlando microorganismos capaces de generar enfermedades.

