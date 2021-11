El Frente Ciudadano Lomense protagonista con una gran movilización en apoyo al Frente de Todos Lomas

En el cierre de campaña el respaldo de ese sector político fue contundente como así también el apoyo a su representante en la nómina de concejales Vilma González. Los principales referentes del peronismo nacional y bonaerense estuvieron en el microestadio Eva Perón en el Parque Lomas. El evento contó con la participación del gobernador bonaerense, Axel Kicillof; el presidente del bloque de diputados nacionales del oficialismo, Máximo Kirchner; el jefe de gabinete ministros de la provincia, Martín Insaurralde; el presidente de la Camara de Diputados bonaerense Federico Otermin y la actual intendenta Marina Lesci. También estuvieron los integrantes de la lista para el HCD encabezado Mariano Ortega y casi la totalidad de los funcionarios del gabinete local. En este marco Vilma Gonzalez afirmó: “Me siento muy emocionada, primero quiero agradecer a los compañeros y los vecinos que nos han acompañado para este cierre de campaña impresionante, nos llena de orgullo y de fuerza para continuar, con mas fuerza en estos dias para hablar con los vecinos” “Le pedimos a los que no fueron a votar que vayan por que es muy importante, esto que vivimos con el gobierno anterior no lo queremos repetir más” Sobre el acompañamiento de los vecinos Vilma aseguró: “esto es sacrificio de muchos años, si los vecinos me ven en esta nota quiero agradecerles a cada uno por que lo de hoy es un sueño cumplido” A sí mismo Juan Maria Viñales referente del Frente Ciudadano Lomense dijo: “Nosotros tenemos que unirnos para que el Frente de Todos el domingo consiga un triunfo contundente, tenemos que frenar a la derecha, tenemos que frenar al macrismo, y que no vuelva mas esta política de ajuste que van en contra del pueblo, la herramienta que tenemos es el voto, hay que pedirle a todos los ciudadanos y vecinos que el domingo vayan con alegría a votar y que voten a la lista que encabeza Victoria Tolosa Paz en la provincia y el Dr. Mariano Soler en Lomas de Zamora.”

