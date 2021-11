Cascallares visitó taller textil de emprendedoras que promueven el cuidado del ambiente

Motivadas por sus propias necesidades, emprendedoras del distrito comenzaron con un proyecto que no solo cuida el medio ambiente sino la salud de otras mujeres. Se trata del emprendimiento textil “Las Patricias” de la localidad de Malvinas Argentinas que promueve la confección de toallas y protectores femeninos ecológicos. El intendente Mariano Cascallares y la Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta visitaron -en el marco de una recorrida por diferentes sectores del distrito- dicha unidad productiva y enaltecieron la enorme tarea que llevan a cabo las emprendedoras brownianas que no solo se capacitan sino amparan el bienestar de la población. El emprendimiento originado en 2020, en un trabajo promovido desde el Instituto de la Economía Social local (IMES) y la Nación a través del programa de inclusión socio productiva Potenciar Trabajo, comenzó con la capacitación de las brownianas y avanzó con la confección de toallitas y protectores femeninos reutilizables (sustentables) a partir del proyecto de gestión menstrual del Municipio. La iniciativa promueve el trabajo genuino de las emprendedoras y la posibilidad de llegar con los artículos confeccionados a muchas mujeres del Almirante Brown, ya que la Comuna aporta los insumos (telas, hilos, etc) y el setenta por ciento de la producido se destina a las pacientes del área de ginecología de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) del distrito. El resto de la producción se comercializa en las ferias o redes sociales. Ya son alrededor de quince los centros de salud donde se entregaron los artículos sustentables, que llegan a las mujeres brownianas. Al igual que muchos emprendimientos, que pese a la pandemia siguieron adelante, se reinventaron y otros surgieron en medio de la dificultad, el taller textil (que funciona en la calle Magnolia 242) dignificó con trabajo a un grupo de mujeres que lucha por mejorar su calidad de vida. Dicha unidad productiva también fue beneficiada con la entrega de maquinarias a través del Banco de Herramientas. Durante la jornada en Malvinas Argentinas, Cascallares y Gómez Alcorta recorrieron también el paseo de las Mujeres y las Disidencias,, un boulevard que fue puesto en valor por el Municipio y donde se emplazan placas en homenaje a referentes latinoamericanas, entre ellas nacionales y del Municipio. Además en el lugar se presentaron obras artísticas de vecinos no solo del distrito en honor a las mujeres, a su trabajo y transformación en el mundo. Mujeres emprendedoras también acompañaron el encuentro. Visita al Centro “Dora Barrancos” Cascallares y Gómez Alcorta visitaron además el Centro Integral de Acceso a los Derechos para mujeres y Disidencias “Dora Barrancos” de Ministro Rivadavia, donde mantuvieron una reunión con asesoras en violencia de Género y con el colectivo de travestis y trans “Amazonas del Sur”. El centro inaugurado durante el año en curso propone profundizar el abordaje interdisciplinario de problemáticas de género a través de actividades de capacitación, asistencia, esparcimiento y contención a las víctimas. Durante el encuentro se expusieron las diversas acciones que se llevan adelante en defensa de los derechos de la comunidad. Las tareas de asesoramiento, capacitación y proyectos de transformación e inclusión. Participaron de la jornada, la directora Nacional de Protección de Víctimas de Violencia por razones de género, Romina Chiesa, la jefa de Gabinete del Ministerio de las Mujeres, Lara Carvajal; la diputada nacional, María Rosa Martínez, la diputada provincial, Cristina Vilotta, la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y DD.HH. Bárbara Miñán, la subsecretaria de Familia, Géneros y Políticas Sociales, Leda Quintana, los delegados municipales, Antonella Nápoli de Malvinas Argentinas y Rodolfo Díaz Vélez de Ministro Rivadavia. Además la subsecretaria del Instituto Municipal de la Economía Social, Ivanna Rezano, y Alessandra Luna, referente de Amazonas del Sur, entre otros.

Both comments and pings are currently closed.