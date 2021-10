Espert a Randazzo: “Celebro tu conversión al liberalismo”

La última jornada del Coloquio de Idea tuvo un picante cruce de José Luis Espert a Florencio Randazzo, a quien acusó de hacerse el “liberal” por motivos electorales. “Celebro la conversión de Randazzo del kirchnerismo al liberalismo”, dijo Espert y provocó las risas de la audiencia. “Espero que no sea porque estamos en etapa electoral, porque nunca te escuché decir esas cosas. Pero bienvenido al sentido común”, dijo el economista en referencia a la propuesta de Randazzo de bajar impuestos. “Ehh, ohhh”, fue la reacción de Randazzo, asesorado por el prestigioso Ramiro Agulla. El publicista fue quien le propuso una campaña de insultos y peronismo antes de las primarias y una de tranquilidad y liberalismo para las generales, como para abarcar a más electorado Cuando pudo elucubrar un argumento, el ex ministro del Interior de Cristina Kirchner durante 8 años dijo que “esas cosas no contribuyen al país que queremos construir”. “Es raro que gente como vos ahora dicen las cosas que yo vengo diciendo hace 30 años”, dijo Espert, que no quiso dejar pasar su momentum mientras el público le festejaba sus cross y uppercuts verbales. “Jamás se habló de bajar impuestos”, dijo Espert y advirtió que espera “no estar asistiendo a una estafa electoral”.

