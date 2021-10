Fin de semana con propuestas para toda la familia en la Feria del Libro de Brown

Llega un fin de semana colmado de eventos, propuestas y actividades a la 5° edición de la Feria Internacional del Libro de Almirante Brown. Ubicada en la plaza homónima de Adrogué, la feria ofrecerá este sábado 16 y domingo 17 de octubre una completa y variada agenda de opciones para toda la familia.

Más allá de las actividades puntuales, la Feria del Libro browniana cuenta con un Planetario Móvil, un patio de narradores, el Bibliomóvil de la Biblioteca del Congreso de la Nación y los tradicionales Foods Trucks alrededor del paseo browniano.

La iniciativa se lleva adelante en un moderno y amplio complejo de carpas instalado en toda la Plaza Brown, el cual está conformado por un sector con stands de libros de distintas editoriales y también auditorios específicos para diversas actividades, entre ellos el Auditorio Rodolfo Walsh, el Auditorio Amelia Amelia Lapeyrière, el Auditorio Liliana Bodoc, el salón Browncitos para la primera infancia, el Auditorio Joven y un Patio de Narradores.

La agenda completa con las actividades de la feria está disponible ingresando en el sitio https://educacion.brown.gob.ar/feria-del-libro/, o también mediante códigos QR que están ubicados en las carpas y pueden ser visualizados en los celulares. Esta nueva edición además de realizarse de manera presencial, cumpliendo todos los protocolos sanitarios correspondientes, se transmitirá en vivo a través del canal oficial de YouTube de la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología. AGENDA COMPLETA DE SÁBADO Y DOMINGO

El sábado 16 de octubre a las 12 horas se presentará la Orquesta Escuela de Almirante Brown. A las 15,30 horas llega el turno de Ecunhi Presenta Poesía Canción (Concierto Literario con Poemas); a las 17 horas Conversatorio de Mujeres; a las 19,30 horas Litto Nebbia presenta su libro y a las 20,30 horas DJ Mica Towers.

El sábado 16 de octubre desde las 21,30 horas Alejandro Dolina realizará la grabación de su programa “La Venganza Será Terrible” acompañado por Patricio Barton, Gillespi y el trio sin nombre.

Mientras tanto, el domingo 17 de octubre a las 14 horas llega el recital de grupo Pim Pau; a las 17 horas Show de Paka Paka “El Gran Baile de Zamba y Nina”; a las 18 se presentarán Mauro Szeta y Paulo Kablan con “Relatos Criminales de la Historia Argentina”; a las 19 horas María Florencia Freijo presenta su libro (Mal) Educadas y, finalmente, a las 21,30 horas llega Elena Roger y Escalandrum.

