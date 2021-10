Con la nueva Avenida Republica, las líneas de colectivos 501, 506 y 510 extienden recorridos

Las líneas locales de autotransporte de pasajeros 501, 506 y 510 amplían sus recorridos y ya circulan por la nueva traza pavimentada de la avenida República Argentina que se extiende por más de cuatro kilómetros y atraviesa barrios de diferentes localidades del distrito beneficiando a miles de vecinos y vecinas. Con la reciente inauguración del flamante pavimento de República, el Municipio de Almirante Brown que conduce el intendente Mariano Cascallares habilitó nuevos accesos, mejorando la transitabilidad. Además gracias a esta obra se pusieron al servicio de la población tres ramales de colectivos que llegarán a sectores donde antes no lo hacían. Los ramales comenzaron a circular por la traza durante la última semana, permitiendo conectar los barrios aledaños- carentes de otros medios- a los centros urbanos. El subsecretario de la Agencia Municipal de Seguridad Vial, Daniel Raimundo, informó que se está tramitando el desdoblamiento de un ramal de la línea 514 -que llegará a Solano- para que también circule por el nuevo pavimento de la avenida. Asimismo, el funcionario de la gestión de Mariano Cascallares subrayó la importancia de la incorporación de los nuevos recorridos de colectivos que representa “un beneficio muy grande para toda la comunidad”, en una zona donde antes no contaban con el servicio. Los nuevos recorridos son: Empresa 501 (Ramal 1): Estación Longchamps – Barrio Los Altos, que se extiende hasta Rafael Calzada. Ida: Estación Longchamps (lado Este), Chiessa, Alsina, M. de Tieghi, San Martin, Lima, Buenos Aires, Los Cipreses, Quintana, Pringles, Castillo, Santa Fe, República Argentina, Juan B. Justo, República Argentina, Joaquín V. González, French, Presidente Perón, Estación Rafael Calzada. Vuelta: Estación R. Calzada, Saavedra, Gral. Arias, Azopardo, French, Joaquín v. González, República Argentina, Juan B. Justo, República Argentina, Santa Fe, Castillo, Pringles, Quintana, Los Cipreses, Buenos Aires, Lima, San Martin, Estación Longchamps (lado este). Empresa 506 (Ramal 7): Estación Burzaco – Barrio Gendarmería por Av. Espora. Se aplica una bifurcación del recorrido, que ahora llega a Adrogué. Ida: Adolfo Romero y Manuel Calderón (cabecera), desde allí por Calderón hasta Av. Espora, Av. República Argentina, 2 de Abril, El Chiripa, Humberto Primo, Cerreti, Juan D. Perón, Av. Espora, Plaza Esteban Adrogué, Diagonal Brown, Plaza Brown, Drumond, Mitre, Macías, Intendente González, Somellera (Estación Adrogué)- Punto Terminal. Vuelta: Estación Adrogué, Somellera, Rosales, Plaza Rosales, Av. Espora, Juan D. Perón, Cerreti, Humberto Primo, El Chiripa, Aristóbulo del Valle, Av. República Argentina, Av. Espora, Manuel Calderón hasta Adolfo Romero y Manuel Calderón. Empresa 510: Estación Burzaco – Barrio Parque Eterno, que también a partir de ahora atraviesa el nuevo pavimento de República Argentina. Ida: Estación Burzaco (lado Este), Ricardo Rojas, Av. Espora, Rotonda El Vapor, Av. Monteverde, Carlos Gardel, Hugo del Carril, E.de Rosas, 25 de Mayo, Av. República Argentina, hasta Av. Espora- Punto Terminal. Vuelta: Punto Terminal, Av. Espora, Provincia de San Juan, República Argentina, 25 de Mayo, E. de Rosas, Hugo del Carril, Carlos Gardel, 2 de Abril, Av. Espora, Colón, Pellegrini, Estación Burzaco (lado Este). Mientras tanto, la línea 501 extiende su recorrido de Longchamps, Barrio Los Altos, hasta la estación de Rafael Calzada (Polideportivo). En tanto que la línea 506 suma Barrio Gendarmería con Espora – República Argentina; Hospital Lucio Meléndez y Estación Adrogué. Finalmente, la línea 510 realiza el recorrido Estación Burzaco – E de Rosas – 25 de Mayo – República Argentina y Avenida Tomás Espora. Cabe señalar que la histórica obra de pavimentación a lo largo de cuatro kilómetros de la traza fue abierta al tránsito a mediados del mes de septiembre, e incluyó obra hidráulica completa, luces LED, equipamiento urbano y refugios para las nuevas líneas de colectivos, al tiempo que beneficia a miles de vecinos y vecinas de las localidades de Glew, Longchamps, Ministro Rivadavia, Claypole, Burzaco y José Mármol.

