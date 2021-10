El Presidente recibe a directivos del Grupo Dia y Manzur inaugura obras en Berazategui

El presidente Alberto Fernández recibirá este lunes a las 11.30 en la Casa Rosada a directivos del Grupo DIA, que le presentarán un plan de inversiones en el país por US$ 115 millones durante el período 2021-2023, lo que implicará la creación de un total de 3.000 puestos de trabajo directos e indirectos. El Grupo DIA (Distribuidora Internacional de Alimentación), que desembarcó en el país en 1996, también proyecta abrir 263 locales en todo el territorio con un desembolso de US$ 75 millones y 370 remodelaciones, que significarán US$ 40 millone, según informó Presidencia. La primera franquiciadora del país en el rubro supermercados ocupa la cuarta ubicación en el ranking de empresas con mayor número de locales de esa modalidad a nivel nacional y posee cinco centros de distribución. Además, tiene 6.626 tiendas propias a través de licencias ubicadas en Argentina, España, Portugal y Brasil. Día de agenda cargada para Manzur Juan Manzur tendrá tres actividades destacadas: reunión con el Gabinete tucumano, actos en el sur bonaerense y renovación de autoridades en el COA. Por su parte, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, encabezará a las 8.30 en Casa Rosada una reunión de trabajo con el vicegobernador en ejercicio de la gobernación de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y todos los integrantes del Gabinete de esa provincia. Del encuentro participarán también los ministros de Territorio y Hábitat, Jorge Ferraresi; de Educación, Jaime Perczyk, y de Turismo y Deportes, Matías Lammens. A las 10, Manzur estará en el partido bonaerense de Berazategui para el acto por el inicio de la obra del Parque Tecnológico Industrial, junto a los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, y de Turismo y Deportes, Matías Lammens. A las11.30, en tanto, el ministro coordinador encabezará en la misma ciudad el lanzamiento del programa Mejor Barrio, que prevé la construcción de 400 espacios multideportivos, junto a Zabaleta y Lammens. Por último, a las 20, Manzur participará en el Club Hípico Argentino junto a Lammens del traspaso de autoridades del Comité Olímpico Argentino (COA) para el periodo 2021-2025.

