Vacunación en chicos: la Sociedad de Infectología Pediátrica pide informe de pruebas en menores

La Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica (SADIP) avaló la inoculación contra el Covid-19 de menores de entre 3 y 11 años, pero remarcó la necesidad de que el Gobierno nacional presente el informe detallado de las pruebas efectuadas con la vacuna Sinopharm a esa población etaria. La comisión directiva de SADIP expresó así su posición en referencia al anuncio que el viernes llevó acabo la ministra de Salud de la nación, Carla Vizzotti, con el objetivo de empezar a vacunar a estos menores. En ese sentido, esta sociedad indicó: “Si bien el impacto de la Covid en pediatría ha sido menor que en otros grupos, el riesgo aumenta ante la emergencia de nuevas variantes y el incremento de la población vulnerable. Por lo tanto, estamos de acuerdo con la vacunación en los niños menores de 12 años de edad, por ser una población vulnerable”. Sin embargo, en el siguiente punto aclaró: “Es necesario avanzar con vacunas seguras y eficaces, aprobadas por las autoridades regulatorias internacionales: Organización Mundial de la Salud (OMS), Agencia Europea de Medicamentos (EMA), Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA)”. Y precisó que “si bien los datos publicados de los estudios de Fase I y II dela vacuna Sinopharm son alentadores, es imprescindible disponer de la información científica referida, de la Dirección Nacional de Evaluación y Registros de Medicamentos”, al tiempo que pidió que “se amplíe el informe técnico complementario referido a la vacuna Sinopharm para su uso a partir de los 3 años de edad”. El comunicado de la SADIP lleva la firma de la presidenta de la misma, María Marta Contrini, y del vicepresidente, Gustavo Ezcurra. Esta misma postura, aunque algo mas generalizada había tomado la Sociedad Argentina de Pediatría. La asociación puso en claro que está “a favor de la vacunación de menores de 12 años con vacunas seguras, como herramienta de protección para su propia salud tratándose de individuos actualmente vulnerables; como necesidad epidemiológica general para disminuir la circulación viral comunitaria y como factor importante para garantizar la presencialidad escolar cuidada”. “Aconsejamos iniciar la vacunación en menores de 12 años con grupos priorizados, establecidos en base a comorbilidades, en forma semejante a la población de 12 a 17 años”, agregó el comunicado firmado por el presidente de laSAP, Omaer Tabacco, y la secretaria General Verónica Giubergia. Y por último, remarcó: “Esperamos acceder en los próximos días a las evidencias científicas que han permitido a la ANMAT autorizar al Ministerio de Salud de la Nación la utilización, en situación de emergencia, del uso de la vacuna a virus inactivada Sinopharm en la población de 3 a 11 años”.

